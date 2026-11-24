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Mr. Peet sorprendió al llenar de elogios a histórico de Universitario: "Un amor de persona"
En una reciente entrevista, el periodista se refirió a un jugador que ha marcado una gran historia en Universitario gracias a su entrega por el equipo.
Mr. Peet estuvo presente en una reciente entrevista con Pedro García, donde conversó sobre diversos detalles de su vida, especialmente de su infancia. En ese sentido, el actual narrador recordó una anécdota que vivió cuando se encontraba internado en un hospital durante su niñez. Según contó, tuvo un encuentro con un histórico de Universitario que hasta ahora es recordado por la hinchada crema y a quien no dudó en llenar de elogios, pese a su hinchaje por Alianza Lima: se trata de Teodoro Fernández Meyzán, más conocido como 'Lolo'.
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Mr. Peet sorprendió al llenar de elogios 'Lolo' Fernández, histórico de Universitario
Durante la conversación, fue consultado sobre cómo fue que conoció al histórico delantero crema; ante ello, Mr. Peet relató que todo empezó cuando se encontraba en el hospital, luego de que fuera atropellado y terminara con el tobillo fracturado.
En este escenario, que una enfermera, al ver su pasión por el fútbol, lo lleva a conocer al jugador. "La enfermera Anita le dice: "Don Lolo, aquí le traje al niño que le dije”. Y yo he empece a retroceder, y Anita me ha alcanzado y, cuando me ha llevado, Lolo me dice: "¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué no quieres entrar? ¿Por qué retrocedes?", empezó explicando el comunicador, quien pensaba que por conocer al histórico delantero crema, estaba traicionando al elenco íntimo.
"Yo sentía que estaba traicionando, ¿me entiendes? Era un niño, tenía 12 años. O sea, yo sentía que estaba traicionando mi hinchaje. Entonces decía: "Pero yo, ¿qué tengo que hacer acá?", decía yo. Y entonces, cuando me está haciendo ingresar de nuevo, Lolo me dice: "¿Qué pasa, hijo? ¿Por qué te quieres escapar?", me dijo. Y le dije: "Lo que pasa es que yo soy hincha de Alianza".
Ante esto, Pedro García no dudó en preguntar a Mr. Peet cómo era en persona 'Lolo' Fernández. "¿Y cómo era Lolo? Sí, un amor de persona, de verdad. Yo lo he dicho y lo he declarado. Era un amor de persona. Por eso es que la gente lo quiso. Un tipo muy humano, muy sencillo. Eran otras épocas, Pedro. Lolo y Alejandro 'Manguera Villanueva' eran amigos, se buscaban el uno al otro y hoy día la bronca es interminable", finalizó el Peter Arévalo.
Mr. Peet elogio a 'Lolo' Fernández. Foto: composición Líbero/ Canal de Horacio Zimmermann
¿Cuántos goles hizo 'Lolo' Fernández en Universitario?
Lolo Fernández marcó 161 goles oficiales en 180 encuentros con Universitario de Deportes, club en el que jugó entre 1930 y 1953. Si se incluyen los partidos amistosos, su registro asciende a 345 tantos en 397 compromisos. No obstante, algunas fuentes periodísticas señalan que anotó 156 goles en torneos oficiales.
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