El mercado de fichajes para la Liga 1 2027 ya empieza a moverse con varios equipos cerrando sus primeros fichajes para la siguiente temporada. Uno de los nombres que más atención llamó fue el de Carlos Grados, exportero de Sporting Cristal que tuvo un gran rendimiento en CD Moquegua. Precisamente, el guardameta acaba de concretar su fichaje por un club campeón.

Carlos Grados, ex Sporting Cristal, dio el golpe firmando por campeón de Liga 1

El portero nacional ha sido uno de los protagonistas bajo los tres palos durante la Liga 1 2026, convirtiéndose en una pieza clave en la lucha de CD Moquegua por evitar el descenso. Sin embargo, decidió buscar un mejor futuro y, según reveló el periodista Ernesto Macedo, ha concretado su fichaje por Melgar.

El citado comunicador informó que Carlos Grados llegó a un acuerdo con la directiva del ‘Dominó’ para firmar contrato hasta finales de 2028. Asimismo, detalló que su incorporación se dará como agente libre, tras finalizar su vínculo con el conjunto moqueguano.

Carlos Grados se convertirá en nuevo fichaje de Melgar para 2027

“ El arquero nacional Carlos Grados tiene acuerdo con FBC Melgar hasta fines de 2028. Llega libre. Procedente de CD Moquegua ”, fue la información que compartió el periodista deportivo en su cuenta de X.

De esta forma, Melgar empieza a potenciar su plantel y, con este fichaje, busca darle competencia a Jorge Cabezudo de cara a la próxima temporada. Además, refuerza una posición que podría quedar debilitada ante una posible salida de Carlos Cáceda.

Números de Carlos Grados en la Liga 1 2026

Carlos Grados fue el portero titular de CD Moquegua a lo largo de la temporada, disputando 31 partidos con el cuadro moqueguano. En total, recibió 44 goles y dejó su valla invicta en nueve oportunidades. De acuerdo con el portal estadístico Sofascore, registra un promedio de 3,7 atajadas por partido.

Carlos Grados y su paso por Sporting Cristal

Carlos Grados empezó su carrera deportiva en las divisiones menores de Sporting Cristal hasta su ascenso al primer equipo en 2014. Sin embargo, en el cuadro rimense fue visto como un portero suplente, lo que lo llevó a sumar pocos minutos, aunque eso no impidió que forme parte del plantel durante varios años y logre conquistar tres títulos nacionales.