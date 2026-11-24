La próxima campaña de la Liga 1 puede tener una variante en comparación con la que se vivió este año y no hablamos de un tema de jugadores o cambio de reglamento, sino de la manera en cómo se va a vivir y transmitir el partido. Esto debido al incierto futuro del conocido periodista Mr. Peet, quien en una reciente entrevista señaló que cuenta con varias ofertas y una en el extranjero.

Mr. Peet preocupa a hinchas de Alianza Lima sobre su futuro como narrador

En una reciente entrevista con Pedro García, el actual narrador de L1 Max, para los partidos de Alianza Lima, señaló que cuenta con ofertas para continuar su carrera como periodista. Sin embargo, aún se encuentra evaluando estas ofertas laborales.

“Tú sabes muy bien que en comunicaciones los contratos vencen, son anuales, y después la gente está en absoluta libertad de renovar o no renovar. Yo también estoy en absoluta libertad de querer seguir o no querer seguir. Ese es un tema que voy a decidir. No me quejo porque, como te lo comenté, en este momento tengo tres ofertas: una en el extranjero y dos a nivel local”.

“Una es para volver a ATV, que lo estoy evaluando, y la otra es un proyecto para el que me han lanzado una oferta y que tengo que evaluar. La del extranjero sí es un poco más complicada porque no estoy para dejar todavía solo a mi hijo”, explicó el reconocido narrador.

Mr. Peet preocupa a hinchas de Alianza Lima sobre su futuro como narrador

De esta manera y dependiendo de la respuesta que tome el comunicador, se puede dar un giro diferente para la siguiente campaña en cómo se transmita la emoción de los encuentros de Alianza Lima por la Liga 1 2027.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

La definición de la Liga 1 2026 está programada para el martes 8 de diciembre, cuando se disputará el partido de ida, y el domingo 13 del mismo mes, fecha de la vuelta. Por su parte, Alianza Lima aguarda por conocer a su rival tras conquistar el Torneo Apertura y ubicarse en lo más alto de la tabla acumulada.