Con la goleada por 4-1 ante Cienciano en el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal culminó su participación en la Liga 1 2026 sin poder clasificar a los playoffs para luchar por el título. Y ahora, mucho se habla sobre el futuro de varios jugadores del plantel, entre ellos, Agustín Álvarez Wallace, quien fue clave en el repunte que tuvo el elenco bajopontino, pero que no le alcanzó para conquistar el Torneo Clausura.

A través de sus cuentas de redes sociales oficiales, el mediocampista defensivo publicó una reflexión tras el cierre de la temporada que rápidamente generó reacciones entre los hinchas celestes, quienes interpretaron sus palabras como una posible despedida.

La incertidumbre sobre la continuidad del futbolista oriental de 25 años responde directamente a su situación contractual. Álvarez Wallace llegó al Rímac en condición de préstamo por apenas seis meses para disputar el Clausura, por lo que, al finalizar su cesión, debe regresar a Montevideo City Torque, club dueño de su pase, en caso de que en el Rímac no quieran hacer uso de la opción de compra.

Hasta el momento, la directiva de Sporting Cristal no ha confirmado si buscará extender el vínculo del Charrúa. Sin embargo, su permanencia luce cada vez más complicada debido a que la institución rimense ya cerró un fichaje en esa misma zona del campo: se trata del también volante uruguayo Santiago Arias, quien no renovó con Cienciano y llega sin ocupar plaza de extranjero al estar nacionalizado.

Agustín Álvarez Wallace con camiseta de Sporting Cristal

Durante su paso por el conjunto bajopontino en esta campaña, Agustín Álvarez Wallace disputó un total de 13 encuentros oficiales —acumulando 1009 minutos en cancha—, sin registrar goles ni asistencias y recibiendo dos tarjetas amarillas. De dicha cifra, 11 compromisos correspondieron al Torneo Clausura y dos a la Copa Caliente, torneo de la liga que finalmente terminó conquistando con Sporting Cristal.

Mensaje de Agustín Álvarez Wallace

"Terminamos una temporada en la que no conseguimos el objetivo que nos habíamos propuesto. Nos queda la sensación de que podíamos haber dado más y la autocrítica necesaria para reconocer aquellas cosas en las que debemos mejorar.

No fue el final que queríamos, pero también me quedo con muchas cosas positivas, con los aprendizajes, el crecimiento y el compromiso de un grupo que nunca dejó de trabajar

En lo personal, agradecido por cada experiencia vivida, por mis compañeros y por toda la gente que nos acompañó durante el año, incluso en los momentos más difíciles.

Y un agradecimiento especial a toda la hinchada celeste, por acompañarnos y apoyarnos incondicionalmente, incluso cuando los resultados no fueron los esperados.

Gracias por estar siempre, Sporting Cristal".