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¿A qué hora juega PSG vs. Roma y dónde ver partido de la Champions League?
Revisa a qué hora y dónde ver la transmisión del partido PSG vs. Roma por la fase liga de la Champions League, este miércoles 25 de noviembre.
No te pierdas el partido entre PSG vs. Roma por la fecha número 5 de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. A continuación, revisa los horarios y canales de transmisión para que veas el emocionante encuentro de este miércoles 25 de noviembre desde el Parque de los Príncipes, ubicado en la ciudad de París.
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Los dirigidos por Luis Enrique encadenan cinco victorias consecutivas en la temporada y quieren seguir siendo líderes del campeonato europeo. Sin embargo, tendrán dos bajas sensibles por las lesiones de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia. Por su parte, la Roma apenas tiene una victoria en el torneo y marcha en la vigésimo tercera casilla, al borde de la eliminación, por lo que urge de un batacazo en Francia.
Desiré Doué será baja en el PSG.
¿A qué hora juega PSG vs. Roma?
Te brindamos el horario dependiendo tu país:
- México: 2.00 p. m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
- España: 9.00 p. m.
¿Dónde ver PSG vs. Roma EN VIVO por Champions League?
La transmisión del partido PSG vs. Roma por la Champions League estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, podrás ver el duelo vía streaming por Disney+ Premium. En México se podrá seguir a través de FOX One, mientras que en España irá por Movistar Liga de Campeones.
¿En qué canal ver PSG vs. Roma por Champions League?
- Perú: ESPN 5 y Disney+ Premium
- Resto de Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium
- México: FOX One
- España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 4
Posibles alineaciones de PSG vs. Roma
PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Willian Pacho (o Illia Zabarnyi), Marquinhos, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Maghnes Akliouche, Ousmane Dembélé y Ferran Torres (o Senny Mayulu). DT: Luis Enrique.
Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso; Nahuel Molina, Bryan Cristante, Manu Koné (o Marten de Roon), Wesley; Matías Soulé, Rodrigo Mora y Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.
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