La avenida Gran Chimú es una de las vías importantes de San Juan de Lurigancho, pues forma parte de la circulación diaria de numerosos vecinos y conductores que se desplazan por este distrito. Por ello, los trabajos de mejoramiento en esta arteria representan una intervención importante para seguir recuperando los espacios públicos y ofrecer mejores condiciones de tránsito.

En ese contexto, el Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet) informó que las labores de renovación en la avenida Gran Chimú continúan avanzando. A través de sus redes sociales, la entidad compartió imágenes de los trabajos y destacó que las intervenciones no se han detenido en esta zona de Lima.

Los trabajos de mejoramiento en la avenida Gran Chimú continúan avanzando en San Juan de Lurigancho.

El objetivo de estas acciones es mejorar las condiciones de las vías y brindar una circulación más segura a quienes utilizan diariamente esta avenida. La renovación de pistas y veredas también busca favorecer el desplazamiento de peatones y vehículos, especialmente en una zona con constante movimiento.

Para los residentes de San Juan de Lurigancho, este tipo de proyectos resulta importante porque contribuye a mejorar el entorno donde realizan sus actividades cotidianas. Contar con espacios adecuados para caminar y transitar puede facilitar los recorridos y ofrecer mayor comodidad a las familias del sector.

La intervención contempla la recuperación de pistas y veredas para facilitar el desplazamiento de peatones y conductores.

Asimismo, Invermet resaltó que los trabajos continúan como parte de los esfuerzos por mejorar la infraestructura vial de la capital. La entidad acompañó su publicación con un mensaje en el que reafirmó que las obras siguen adelante para brindar mejores vías y una circulación más segura para todos.

Por ahora, la información difundida por Invermet no precisa la fecha de culminación de los trabajos ni el monto de inversión destinado a esta intervención. Sin embargo, los avances en la avenida Gran Chimú generan expectativa entre los vecinos, quienes esperan disfrutar pronto de una vía renovada y mejores condiciones para movilizarse por San Juan de Lurigancho.