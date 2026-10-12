Municipalidad de San Juan de Lurigancho realiza trabajos en importante zona vial: mejora imagen del distrito

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho continúa ejecutando trabajos para embellecer uno de los espacios importantes del distrito. Esta vez, las labores se concentran en el Malecón Checa, donde el personal de Áreas Verdes inició el sembrado de campanillas, una planta trepadora que busca transformar el paisaje urbano con una mayor presencia de vegetación.

La intervención contempla la incorporación de esta especie vegetal a lo largo del Malecón Checa, desde la entrada de Campoy hasta la salida por el río Rímac. Con el crecimiento de las plantas, se espera que el sector luzca progresivamente más verde, ofreciendo un entorno visualmente más agradable para los vecinos y las personas que transitan por esta zona.

La Municipalidad de SJL inició la siembra de campanillas en el Malecón Checa para cubrir de vegetación esta importante zona.

De acuerdo con la información difundida por la municipalidad, las campanillas son plantas trepadoras que crecerán progresivamente hasta cubrir de vegetación el espacio intervenido. El objetivo es que el Malecón Checa presente un paisaje más verde desde Campoy hasta su salida hacia el río Rímac, como parte de las acciones de cuidado y embellecimiento del distrito.

Cabe destacar que el Malecón Checa es un punto relevante para San Juan de Lurigancho debido a su conexión con sectores del distrito y su cercanía con El Agustino, a través del entorno del río Rímac. Por ello, las intervenciones en este espacio no solo contribuyen a mejorar su apariencia, sino que también ayudan a poner en valor una zona de circulación y tránsito cotidiano.

Asimismo, la incorporación de áreas verdes representa una oportunidad para recuperar y embellecer el entorno urbano. La presencia de vegetación puede aportar color al paisaje, reducir la sensación de abandono de determinados espacios y generar una imagen más ordenada y acogedora para quienes viven en los alrededores o pasan diariamente por el lugar.

Con estos trabajos, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho busca mejorar la imagen de uno de sus sectores viales y reforzar la importancia de mantener los espacios públicos en buenas condiciones. El crecimiento y cuidado de las plantas será fundamental para que la intervención alcance el resultado esperado y el Malecón Checa se convierta en un entorno más atractivo.