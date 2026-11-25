Sport Huancayo se hizo con el título del Torneo Clausura y ahora disputará la semifinal de la Liga 1 ante Universitario de Deportes, en búsqueda de seguir haciendo historia. En medio de ello, el cuadro rojo sorprendió al mundo entero confirmando la contratación de dos futbolistas sensacionales, que incluso están aptos para disputar ambos duelos ante el conjunto merengue. ¿Quiénes son?

Resulta que, a través de su cuenta oficial de 'X', el periodista Marcello Merizalde comunicó que el elenco huancaíno aseguró a dos jugadores con un gran presente en lo deportivo. Uno de ellos tuvo paso por el Santos y otro se inició en Sporting Cristal. Ambos estarán durante toda la Liga 1 y Copa Libertadores del 2027.

" Sport Huancayo renovó a Jean Franco Falconí y Marcelo Gaona hasta 2029 ", indicó el mencionado comunicador en redes sociales, confirmando así la ampliación de contrato en sus dos futbolistas que vienen de salir campeones del Torneo Clausura 2026. Los dos elementos disputaron absolutamente todos los partidos de Sport Huancayo en el segundo certamen de la temporada.

Trayectoria de Jean Falconi

Jean Franco Falconi, lateral derecho de 30 años nacido en Ica, inició su carrera en Sport Victoria y en el 2017 pasó a formar parte de Unión Comercio. Luego pasó unos años a préstamo en Santos FC de Nazca y finalmente en el 2023 ADT se hizo con su pase. En 2025 llegó a Ayacucho FC y a inicios de este año firmó por Sport Huancayo para hacer historia.

Jean Franco Falconi en Sport Huancayo.

Trayectoria de Marcelo Gaona

Por su parte, Marcelo Gaona, defensa central de 27 años nacido en Piura, se formó en la reserva de Sporting Cristal y en el 2020 pasó a las filas de Pirata FC. Ese mismo año firmó por Atlético Grau, donde estuvo hasta el 2023 que se marchó a Carlos Mannucci. En 2025 llamó la atención del 'Rojo Matador' y se mudó a la ciudad 'Incontrastable'.