Universitario de Deportes ha tenido serios problemas en esta temporada y eso conllevó a que cuente con varios técnicos. Uno de ellos fue Jorge Araujo, quien asumió de forma interina a mediados de la Liga 1 y consiguió sacar algunas victorias. Sin embargo, terminó marchándose del club y ahora se reveló que está cerca de firmar contrato por un club rival para 2027.

Jorge Araujo, ex DT de Universitario, se perfila a firmar por club de Liga 1

El técnico nacional es uno de los referentes de Universitario, club en el que dejó huella como jugador y donde también dirigió a las categorías inferiores hasta asumir el interinato del primer equipo en 2026. Sin embargo, tras la llegada de Héctor Cúper, terminó marchándose para dirigir a Juan Pablo II.

En ese contexto, el popular ‘Coco’ logró realizar una gran campaña en el Torneo Clausura y, según reveló el periodista Ernesto Macedo, su rendimiento llevó a que la directiva buscara asegurar su continuidad para la siguiente temporada. Por ello, ambas partes mantienen conversaciones y están cerca de llegar a un acuerdo.

Jorge Araujo tiene todo encaminado para renovar con Juan Pablo II

“ ¡Encaminado! El director técnico peruano Jorge Araujo tiene conversaciones avanzadas con Juan Pablo II para dirigir en la Liga 1 2027 ”, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta manera, solo resta esperar que ambas partes lleguen a un entendimiento final y Jorge Araujo renueve su vínculo con el cuadro de Chongoyape para la Liga 1 2027. Bajo su mando, Juan Pablo II logró siete victorias, ocho empates y seis derrotas.

Jorge Araujo y su paso como DT de Universitario

Jorge Araujo asumió la responsabilidad de dirigir a Universitario a mediados de la temporada, tras la salida de Javier Rabanal. El estratega estuvo al frente de la ‘U’ durante siete partidos y obtuvo resultados irregulares para un equipo que buscaba el título, pues consiguió tres victorias, un empate y tres derrotas.

Por ello, la directiva crema salió al mercado en busca de un técnico con mayor experiencia y concretó la llegada de Héctor Cúper, quien reemplazó a Araujo. Sin embargo, el entrenador argentino también terminó dejando el club debido al rendimiento del plantel.