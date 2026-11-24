Paulo de la Cruz sigue siendo recordado por la afición de Universitario de Deportes por su etapa en el club, en la que fue considerado una de las grandes promesas del plantel. No obstante, después de varios años alejado, el extremo derecho llegó a un acuerdo con un equipo campeón del fútbol peruano pensando en la temporada 2027 de la Liga 1: estamos hablando de Atlético Grau, que decidió renovar su contrato.

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Paulo de la Cruz, exfutbolista de Universitario, fichó por club campeón peruano

El periodista Ernesto Macedo, de L1MAX y A presión, informó que De la Cruz extendió su contrato con Atlético Grau hasta 2028, por lo que su participación en la Liga 1 de 2027 queda asegurada.

Paulo de la Cruz renovó con Atlético Grau hasta 2028

“¡Confirmado! Paulo de la Cruz renovó hasta el 2028 con Atlético Grau. El volante nacional disputará la Liga 1 2027”, aseguró el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.

Cabe señalar que el extremo derecho, de 27 años, se incorporó al cuadro norteño en 2021 y, desde entonces, ha tenido una permanencia en el club, consolidándose como uno de sus futbolistas más destacados. En su temporada de llegada consiguió el ascenso a la Liga 1 tras conquistar el título de la Liga 2.

¿Cómo le fue a Paulo de la Cruz en Universitario de Deportes?

Paulo de la Cruz inició su carrera futbolística en las divisiones menores de Universitario de Deportes, donde en 2017 pasó por la Sub-20 y la Reserva. Más tarde, en 2018, logró integrarse al primer equipo y debutar como profesional tanto en la primera división como en la Copa Libertadores.

Aunque era considerado una de las promesas del club, el extremo dejó el conjunto de Ate en 2020 para incorporarse a Atlético Grau, equipo en el que terminó afianzándose como un futbolista de alto rendimiento.