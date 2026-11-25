Alianza Lima empezó su planificación deportiva para la siguiente temporada de la Liga 1 y uno de los nombres que apareció en el radar fue el de Edgar Lastre. El ecuatoriano fue una de las piezas fundamentales para la salvación de CD Moquegua y se rumoreaba sobre su posible llegada a Matute. Sin embargo, sorprendió al concretar su fichaje por un club rival.

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Edgar Lastre, sondeado por Alianza Lima, firmó contrato por rival para la Liga 1 2027

En los últimos días, el nombre de Edgar Lastre fue vinculado con Alianza Lima como una de las posibles incorporaciones para reforzar el ataque de cara a la siguiente temporada. Sin embargo, el atacante ecuatoriano sorprendió a los hinchas al definir su futuro y fichar por Los Chankas CYC por toda la temporada 2027.

La noticia fue confirmada por el cuadro andahuaylino que, mediante sus redes sociales, le dio la bienvenida al extremo de 27 años y destacó su explosividad y capacidad goleadora.

Edgar Lastre es nuevo jugador de Chankas para la Liga 1 2027

“ ¡Un nuevo guerrero llega a Los Chankas! Damos la bienvenida a Edgar Lastre, quien se integra a nuestro plantel para comenzar una nueva etapa en su carrera profesional . Un jugador explosivo en el mano a mano, con velocidad, desequilibrio y un remate que no perdona. ¡Bienvenido, Edgar! ¡La Nación Chanka espera tus goles!”

Asimismo, Los Chankas expresaron su entusiasmo por verlo brillar con su camiseta y dejaron en claro que esperan que se convierta en uno de los goleadores del plantel para afrontar la Liga 1 2027.

Números de Edgar Lastre en este 2026

Edgar Lastre ha sido uno de los titulares indiscutibles de CD Moquegua, equipo con el que disputó 32 partidos en la Liga 1. Además, fue determinante en la campaña para salvar la categoría, al registrar ocho goles y cinco asistencias que contribuyeron a mantener al conjunto moqueguano en la máxima división.

Edgar Lastre era pretendido por Alianza Lima

La noticia sobre el interés de Alianza Lima por Edgar Lastre fue difundida por diversos portales ecuatorianos, que informaron que los blanquiazules ya habían contactado al jugador e incluso le ofrecían un contrato por dos temporadas. Sin embargo, todo apunta a que las negociaciones no prosperaron y su llegada al conjunto íntimo terminó descartándose.