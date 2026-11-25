La primera semifinal de la Liga 1 entre Sport Huancayo vs Universitario de Deportes está a solo unos días de disputarse y la incertidumbre por la organización sigue latente. Recientemente, se reveló que el Instituto Peruano del Deporte (IPD) está evaluando un importante cambio en las garantías para este duelo que modifica toda la planificación.

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Semifinal de Sport Huancayo vs Universitario puede sufrir decisivo cambio por parte del IPD

Durante el programa ‘Modo Fútbol’, el periodista Gustavo Peralta reveló que el IPD está considerando disponer que la semifinal de ida se juegue únicamente con hinchada local en las tribunas. Es decir, los aficionados de Universitario no podrían acudir a este encuentro.

Según indicó el comunicador, esta medida responde a una cuestión de prevención, ya que solo se habilitaría la tribuna de occidente, luego de que Sport Huancayo abriera el sector de oriente en su último partido pese a no contar con las garantías correspondientes.

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" Consideran del IPD que lo mejor sería que el partido se juegue solo con hinchada local, es una evaluación que se está haciendo. Hoy deben salir las garantías o mañana como plazo máximo . El IPD considera que sería una forma de demostrar que (Huancayo) lo hicieron mal y minimizar el riesgo, teniendo en cuenta que solo tienen una tribuna", sostuvo.

Del mismo modo, el periodista deportivo señaló que el ‘Rojo Matador’ expuso los motivos que lo llevaron a ubicar a los hinchas cremas en dicho sector. Asimismo, recalcó que la posibilidad de disputar el encuentro únicamente con hinchada local continúa en evaluación y que en las próximas horas se tomará una decisión final sobre las garantías para el Estadio IPD de Huancayo.

"El argumento de la gente de Huancayo es que abrieron oriente por la cantidad de la gente de la 'U' que había y porque estaban ya desbordados. Por tal razón tenían que dejarlos pasar, sino se quedaban fuera y tenían entrada en mano. Si se confirma, lo que se busca es reducir ese riesgo. Solo sería con una tribuna y si las garantías dicen que solo es hinchada local se deberá cumplir. Hoy se evalúa y se define ", concluyó el comunicador.

Sport Huancayo inició la venta de entradas para la semifinal ante Universitario

Por su parte, pese a que aún no se cuenta con las garantías y las evaluaciones de las autoridades, Sport Huancayo anunció el inicio de la venta de entradas para la primera semifinal ante Universitario. El precio general es de S/150,00 y están disponibles únicamente en Huancayo.