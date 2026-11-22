¡Excelente noticia! A partir de diciembre de 2026, los beneficiarios de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) que se rigen por el Decreto Ley N.° 19990 recibirán su pensión junto con una gratificación y un bono extraordinario de S/200 . Este proceso se llevará a cabo sin que los pensionistas realicen trámites adicionales. ¿Todos pueden acceder a ello? ¿Cuáles son las fechas y cronograma para el cobro? AQUÍ lo que se sabe.

ONP entrega doble pensión para jubilados en diciembre 2026: revisa el cronograma

En diciembre, los jubilados, pertenecientes a la ONP, bajo el Decreto Ley N.° 19990, que regula el Sistema Nacional de Pensiones, recibirán su pensión habitual junto con una gratificación, lo que equivale a una pensión doble. Asimismo, obtendrán un bono extraordinario de S/200, conforme al Decreto de Urgencia N.° 018-2026.

El cronograma de pagos para este mes se organiza según la primera letra del apellido paterno. A continuación, las fechas:

Los pensionados cuyos apellidos comiencen con las letras A a C recibirán su pago el lunes 7 de diciembre.

recibirán su pago el lunes 7 de diciembre. Aquellos con apellidos de la D a la L lo harán el jueves 10 de diciembre.

lo harán el jueves 10 de diciembre. Los jubilados que tengan apellidos de la M a la Q recibirán su pago el viernes 11 de diciembre.

recibirán su pago el viernes 11 de diciembre. Los pensionados que inicien con R a Z, el lunes 14 de diciembre.

Cabe resaltar que los beneficiarios de convenios internacionales, que incluyen la Ley N.° 27803, recibirán su pago el miércoles 16 de diciembre. El servicio de pago a domicilio empezará el 16 de diciembre y se extenderá hasta el 29 de diciembre, según la programación establecida.

¿Quiénes acceden a estos beneficios?

Los jubilados y pensionistas de los regímenes gestionados por la ONP, como el Decreto Ley N.° 19990, tienen derecho a recibir una doble pensión, que incluye tanto la pensión como una gratificación. Además, del bono extraordinario de S/200, que se otorgará de manera única a aquellos pensionistas y beneficiarios que cumplan con los requisitos del Decreto de Urgencia N.° 018-2026.

Por otro lado, los ciudadanos que hayan alcanzado los 80 años o más recibirán una Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que consiste en un incremento del 25% sobre su pensión base, lo que se reflejará en el monto total correspondiente al mes de diciembre.