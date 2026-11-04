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Pensionistas ONP cobran desde el 6 de noviembre: quiénes recibirán primero su pensión en el Banco de la Nación

La ONP iniciará el pago de pensiones este 6 de noviembre. Conoce qué jubilados cobrarán primero y revisa el cronograma según la inicial de su apellido paterno.

Angie De La Cruz
ONP inicia el pago de pensiones este 6 de noviembre: revisa quiénes cobrarán primero
ONP inicia el pago de pensiones este 6 de noviembre: revisa quiénes cobrarán primero | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Desde este viernes 6 de noviembre, miles de pensionistas de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) podrán comenzar a cobrar sus pensiones correspondientes al mes. El depósito se realizará a través del Banco de la Nación, pero los pagos se efectuarán de manera escalonada, según el cronograma establecido. Conoce qué grupo de jubilados recibirá primero su dinero, cuáles son las fechas asignadas y cómo acceder al beneficio.

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Pago de pensiones ONP en noviembre: estos jubilados recibirán su dinero

De acuerdo con el cronograma de pagos de pensiones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) correspondiente a noviembre de 2026, los pensionistas cuyos apellidos comiencen con las letras A-C podrán cobrar desde este viernes 6 de noviembre.

Mientras que aquellos comprendidos entre las letras D-L recibirán su dinero el 9 de noviembre. Por su parte, los jubilados con apellidos de la M a la Q tendrán su depósito el 10 de noviembre, y quienes pertenezcan al grupo de la R a la Z podrán hacerlo desde el 11 de noviembre.

• A - C: viernes 6 de noviembre

• D - L: lunes 9 de noviembre

• M - Q: martes 10 de noviembre

• R - Z: miércoles 11 de noviembre

Cronograma ONP

Cronograma de pago de pensiones ONP de noviembre de 2026.

En tanto, los beneficiarios del régimen 20530 y otros regímenes tendrán como fecha de pago el jueves 12 de noviembre. De esta manera, los pensionistas podrán acudir a las agencias del Banco de la Nación o utilizar los canales habilitados para disponer de su dinero.

Finalmente, la Oficina de Normalización Previsional también contempla la modalidad de pago a domicilio, dirigida a los pensionistas que reciben su dinero mediante este servicio. La entrega se realizará del 16 al 25 de noviembre, según la programación establecida.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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