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Cronograma de pagos en noviembre 2026 del Banco de la Nación: fechas de sueldos para el sector público

El Banco de la Nación publicó las fechas de pago de noviembre 2026 para los trabajadores del sector público. Conoce cuándo recibirás tu sueldo según la entidad.

Angie De La Cruz
Conoce en qué fechas los trabajadores del sector público cobrarán su sueldo de noviembre 2026.
Conoce en qué fechas los trabajadores del sector público cobrarán su sueldo de noviembre 2026. | Composición: Líbero/Angie de la Cruz
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Con el mes de noviembre a la vuelta de la esquina, los trabajadores del sector público ya pueden consultar las fechas establecidas para el pago de sus remuneraciones a través del Banco de la Nación. El cronograma oficial detalla los días en que las distintas entidades estatales realizarán los depósitos, por lo que es importante revisar qué fecha le corresponde a cada grupo y organizar sus finanzas con anticipación.

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Cronograma de pagos para el sector público en noviembre de 2026

Revisa el cronograma de pagos del Banco de la Nación que permite conocer cuándo recibirán sus sueldos los empleados de las diferentes instituciones públicas. Te compartimos el calendario de noviembre de 2026:

  • Miércoles 18 de noviembre: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.
  • Jueves 19 de noviembre: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
  • Viernes 20 de noviembre: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.
  • Lunes 23 de noviembre: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.
cronograma noviembre 2026.

Trabajadores del sector público accederán a su sueldo en las agencias del Banco de la Nación.

¿Qué trabajadores del sector público cobrarán primero su sueldo en noviembre 2026?

El cronograma de pagos del sector público para noviembre de 2026 establece las fechas en que los trabajadores estatales recibirán sus remuneraciones a través del Banco de la Nación. Como ocurre cada mes, el calendario organiza los depósitos según la entidad en la que laboran los empleados, por lo que algunos grupos podrán cobrar antes que otros.

Revisa qué trabajadores cobrarán primero su sueldo en noviembre y verifica dónde se ubica su entidad empleadora dentro del calendario oficial para conocer cuándo tendrán disponible su remuneración.

  • Ministerio de Educación (inc. Universidades)
  • Presidencia del Consejo de Ministros
  • Transportes y Comunicaciones
  • Defensa
  • Poder Judicial
  • Ministerio Público
  • Economía y Finanzas
  • Justicia
  • Gobiernos Regionales
  • Unidades Ejecutoras
  • Contraloría General de la República
  • Congreso de la República
  • Agrario y de Riego
  • Energía y Minas.
Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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