Gobierno CONFIRMA día no laborable este 5 de noviembre: quiénes descansarán y qué se celebra

El Gobierno peruano informó que este jueves 5 de noviembre será declarado día no laborable para un sector de la población peruana, lo que genera dudas entre los trabajadores sobre quiénes podrán acogerse a este descanso y si deberán recuperar las horas no laboradas. Conoce qué se celebra en esta fecha, a quiénes alcanza la medida y qué disposiciones establecen las autoridades.

El 5 de noviembre es día no laborable: qué se celebra y quiénes descansan

El 5 de noviembre se conmemora el Día del Trabajador Municipal en el Perú, una fecha dedicada a reconocer la labor de los hombres y mujeres que trabajan en las municipalidades del país. Estos servidores cumplen funciones importantes para el desarrollo de sus localidades, desde la limpieza pública, seguridad ciudadana y mantenimiento de espacios públicos hasta la atención de trámites y servicios dirigidos a la población.

En reconocimiento a esta fecha, se contempla un día no laborable para los trabajadores municipales, quienes podrán acceder a una jornada de descanso. La medida busca destacar su contribución al funcionamiento de los gobiernos locales y al bienestar de los ciudadanos.

El Día del Trabajador Municipal se celebra cada 5 de noviembre.

¿Qué significa un día no laborable en Perú?

Un día no laborable es una fecha en la que determinados trabajadores pueden dejar de asistir a sus centros de labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Gobierno. A diferencia de un feriado nacional, que generalmente aplica tanto al sector público como al privado, los días no laborables suelen estar dirigidos a los trabajadores del sector público.

Asimismo, las horas dejadas de trabajar durante un día no laborable pueden tener que recuperarse posteriormente, de acuerdo con las disposiciones correspondientes. Por ello, antes de planificar un descanso, es importante revisar el decreto o la norma oficial que declara la fecha.

Frases para celebrar el Día del Trabajador Municipal en el Perú