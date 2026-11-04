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Temblor HOY en Perú 5 de noviembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP

Conoce dónde se registró el último sismo en Perú este jueves 5 de noviembre, cuál fue su magnitud y profundidad, y qué informó el IGP.

Angie De La Cruz
Sigue EN VIVO el reporte del IGP sobre el último temblor de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026.
Sigue EN VIVO el reporte del IGP sobre el último temblor de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026. | Imagen: Líbero/ChatGPT
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El Perú se mantiene atento a la actividad sísmica registrada en diferentes regiones del país. Este jueves 5 de noviembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) brinda información actualizada sobre los últimos movimientos telúricos, sus magnitudes, horas y zonas del epicentro. Revisa EN VIVO el reporte oficial de los sismos registrados hoy y conoce qué recomendaciones debes seguir para estar preparado ante una emergencia.

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Temblor HOY, 5 de noviembre: epicentro y magnitud EN VIVO, según el IGP

07:09
5/11/2026

¿Qué información brinda el IGP tras un sismo?

Los informes del IGP detallan aspectos del movimiento telúrico, como la hora de ocurrencia, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro. Esta información se actualiza a medida que se registran nuevos eventos sísmicos.

07:08
5/11/2026

Bienvenidos

Sigue EN VIVO la cobertura del último temblor en Perú. Conoce la magnitud, el epicentro, la hora y las zonas afectadas, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Mantente al tanto de las últimas actualizaciones.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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