Temblor HOY en Perú 5 de noviembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP
Conoce dónde se registró el último sismo en Perú este jueves 5 de noviembre, cuál fue su magnitud y profundidad, y qué informó el IGP.
El Perú se mantiene atento a la actividad sísmica registrada en diferentes regiones del país. Este jueves 5 de noviembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) brinda información actualizada sobre los últimos movimientos telúricos, sus magnitudes, horas y zonas del epicentro. Revisa EN VIVO el reporte oficial de los sismos registrados hoy y conoce qué recomendaciones debes seguir para estar preparado ante una emergencia.
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Temblor HOY, 5 de noviembre: epicentro y magnitud EN VIVO, según el IGP
¿Qué información brinda el IGP tras un sismo?
Los informes del IGP detallan aspectos del movimiento telúrico, como la hora de ocurrencia, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro. Esta información se actualiza a medida que se registran nuevos eventos sísmicos.
Bienvenidos
Sigue EN VIVO la cobertura del último temblor en Perú. Conoce la magnitud, el epicentro, la hora y las zonas afectadas, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Mantente al tanto de las últimas actualizaciones.
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