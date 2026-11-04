Temblor HOY en Perú 5 de noviembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo, según IGP

El Perú se mantiene atento a la actividad sísmica registrada en diferentes regiones del país. Este jueves 5 de noviembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) brinda información actualizada sobre los últimos movimientos telúricos, sus magnitudes, horas y zonas del epicentro. Revisa EN VIVO el reporte oficial de los sismos registrados hoy y conoce qué recomendaciones debes seguir para estar preparado ante una emergencia.

Temblor HOY, 5 de noviembre: epicentro y magnitud EN VIVO, según el IGP 07:09 ¿Qué información brinda el IGP tras un sismo? Los informes del IGP detallan aspectos del movimiento telúrico, como la hora de ocurrencia, la magnitud, la profundidad y la ubicación del epicentro. Esta información se actualiza a medida que se registran nuevos eventos sísmicos. 07:08 Bienvenidos Sigue EN VIVO la cobertura del último temblor en Perú. Conoce la magnitud, el epicentro, la hora y las zonas afectadas, según los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Mantente al tanto de las últimas actualizaciones.