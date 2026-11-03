La Tinka EN VIVO: resultados de HOY, miércoles 4 de noviembre, del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa

¿La suerte estará de tu lado este miércoles 4 de noviembre de 2026? El sorteo más popular del país vuelve a captar la atención de miles de hogares peruanos con un pozo acumulado que podría cambiar la vida de sus ganadores. Sigue aquí la transmisión en vivo de La Tinka por América TV y mantente informado minuto a minuto. Consulta los números ganadores del Pozo Millonario, las combinaciones del Sí o Sí y el número adicional de la Boliyapa. Descubre si eres uno de los afortunados ganadores de la lotería o si conseguiste alguno de los premios por tus aciertos.

La Tinka: resultados de HOY, miércoles 4 de noviembre, EN VIVO 19:08 ¿Cómo participar en La Tinka por internet? Si deseas jugar a La Tinka en línea desde Perú, puedes hacerlo siguiendo estos pasos: Regístrate en la página oficial: Ingresa a tinka.pe y crea una cuenta con tus datos personales. También puedes acceder mediante una cuenta de Intralot.

Recarga tu saldo: Añade dinero a tu cuenta utilizando los medios de pago disponibles, como tarjetas de débito o crédito, transferencias bancarias y billeteras digitales.

Selecciona tus números: Elige seis números del 1 al 45 en el boleto virtual. Puedes hacerlo manualmente o utilizar la opción aleatoria para que el sistema los seleccione por ti.

Agrega la Boliyapa: Incorpora este número adicional a tu jugada para participar en las categorías de premios correspondientes.

Confirma tu jugada: Revisa los números elegidos y completa el pago. Una vez finalizada la compra, recibirás un comprobante digital que podrás consultar desde tu cuenta.

Consulta los resultados: Ingresa a la página web o las redes sociales oficiales de La Tinka para conocer los números ganadores. Si obtienes un premio, recibirás una notificación en tu cuenta. 19:04 Bienvenidos Sigue EN VIVO el sorteo de La Tinka de este miércoles 4 de noviembre. Consulta los números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa, además de los resultados actualizados de esta jornada. ¡Mucha suerte!

¿De cuánto es el Pozo Millonario de La Tinka hoy?

El Pozo Millonario de La Tinka es de S/ 9'806,335.

Resultados de La Tinka del domingo 1 de noviembre