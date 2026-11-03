- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Boys
- Lista de convocados Perú
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Copa de la Liga
- Vóley
La Tinka EN VIVO: resultados de HOY, miércoles 4 de noviembre, del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa
Conoce los resultados de La Tinka de este miércoles 4 de noviembre: qué números salieron, si hubo ganador del Pozo Millonario y quiénes se llevaron el Sí o Sí.
¿La suerte estará de tu lado este miércoles 4 de noviembre de 2026? El sorteo más popular del país vuelve a captar la atención de miles de hogares peruanos con un pozo acumulado que podría cambiar la vida de sus ganadores. Sigue aquí la transmisión en vivo de La Tinka por América TV y mantente informado minuto a minuto. Consulta los números ganadores del Pozo Millonario, las combinaciones del Sí o Sí y el número adicional de la Boliyapa. Descubre si eres uno de los afortunados ganadores de la lotería o si conseguiste alguno de los premios por tus aciertos.
PUEDES VER: Resultados de La Tinka del domingo 1 de noviembre: números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa
La Tinka: resultados de HOY, miércoles 4 de noviembre, EN VIVO
¿Cómo participar en La Tinka por internet?
Si deseas jugar a La Tinka en línea desde Perú, puedes hacerlo siguiendo estos pasos:
- Regístrate en la página oficial: Ingresa a tinka.pe y crea una cuenta con tus datos personales. También puedes acceder mediante una cuenta de Intralot.
- Recarga tu saldo: Añade dinero a tu cuenta utilizando los medios de pago disponibles, como tarjetas de débito o crédito, transferencias bancarias y billeteras digitales.
- Selecciona tus números: Elige seis números del 1 al 45 en el boleto virtual. Puedes hacerlo manualmente o utilizar la opción aleatoria para que el sistema los seleccione por ti.
- Agrega la Boliyapa: Incorpora este número adicional a tu jugada para participar en las categorías de premios correspondientes.
- Confirma tu jugada: Revisa los números elegidos y completa el pago. Una vez finalizada la compra, recibirás un comprobante digital que podrás consultar desde tu cuenta.
- Consulta los resultados: Ingresa a la página web o las redes sociales oficiales de La Tinka para conocer los números ganadores. Si obtienes un premio, recibirás una notificación en tu cuenta.
Bienvenidos
Sigue EN VIVO el sorteo de La Tinka de este miércoles 4 de noviembre. Consulta los números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa, además de los resultados actualizados de esta jornada. ¡Mucha suerte!
¿De cuánto es el Pozo Millonario de La Tinka hoy?
El Pozo Millonario de La Tinka es de S/ 9'806,335.
Resultados de La Tinka del domingo 1 de noviembre
- Boliyapa: No hubo ganadores con la bolilla 13.
- Sí o Sí: El número ganador fue el 47. Un afortunado ganó S/ 50.000.
- Pozo Millonario: No reventó. Las bolillas ganadoras fueron: 41 - 19 - 46 - 50 - 14 - 35.
- 1
Pensionistas ONP cobran desde el 6 de noviembre: quiénes recibirán primero su pensión en el Banco de la Nación
- 2
Temblor en Perú HOY, miércoles 4 de noviembre EN VIVO: consulta el último sismo según el IGP
- 3
Resultados INEI EDA 2026: LINK para ver si aprobaste la capacitación para Aplicadores y Orientadores