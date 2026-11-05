¿El 6 de noviembre es feriado? Conoce quiénes descansarán el fin de semana largo y qué se celebra

A pocos días de iniciar el fin de semana, miles de trabajadores se preguntan si este viernes 6 de noviembre será feriado en Perú y podrán disfrutar de un día de descanso. Ante las dudas sobre el calendario oficial, conoce si esta fecha ha sido declarada día no laborable, qué sectores deberán cumplir con su jornada habitual y si existe alguna celebración especial programada para este día.

¿El 6 de noviembre es feriado en Perú?

El viernes 6 de noviembre no es feriado a nivel nacional; sin embargo, ha sido declarado día no laborable en la región de Ayacucho por la conmemoración del Día de la Canción Folclórica Ayacuchana. Esta fecha busca reconocer y revalorar las expresiones musicales tradicionales que forman parte de la identidad cultural de esta región.

Por ello, el descanso corresponde al ámbito regional y no se extiende automáticamente a los trabajadores de otras partes del país. En ese sentido, quienes laboran en Ayacucho sí aplica y en algunos casos, se podrá descansar el fin de semana largo, ya que se suma el sábado y domingo.

El Día de la Canción Folclórica Ayacuchana se celebra en homenaje a Nery García Zárate 'El Pajarillo'.

¿Quiénes descansan el día no laborable del 6 de noviembre?

De acuerdo con la Ordenanza Regional N.° 002-2013-GRA/CR, el descanso del viernes 6 de noviembre está dirigido a los trabajadores del sector público que laboran en el ámbito de la región Ayacucho. Para ellos, la fecha es considerada feriado no laborable y recuperable, por lo que deberán compensar posteriormente las horas o jornada de trabajo, según las disposiciones correspondientes.

En el caso del sector privado, el descanso es facultativo, es decir, dependerá de la decisión del empleador y de los acuerdos establecidos con sus trabajadores. Por tanto, no todos los empleados de Ayacucho tienen garantizado el día libre, mientras que esta disposición regional no se aplica a los trabajadores de otras regiones del Perú.

Ordenaza Regional que declara feriado no laborable este 6 de noviembre.

Día de la Canción Folclórica Ayacuchana este 6 de noviembre

El Día de la Canción Folclórica Ayacuchana se conmemora cada 6 de noviembre con el propósito de reconocer, preservar y difundir la riqueza musical tradicional de Ayacucho. Esta celebración rinde homenaje a las expresiones culturales de la región, sus compositores e intérpretes, y busca mantener vivas las melodías, instrumentos y canciones que representan la identidad, historia y tradiciones del pueblo ayacuchano.