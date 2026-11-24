Este miércoles 25 de noviembre será una fecha especial para un sector de trabajadores en el Perú. Se ha establecido un día no laborable regional con motivo de una importante celebración en el sur del país. Por ello, quienes viven y trabajan en la zona beneficiada deberán conocer si podrán disfrutar de una jornada de descanso y qué actividades se verán involucradas.

¿Por qué será día no laborable este miércoles 25 de noviembre?

El miércoles 25 de noviembre ha sido declarado día no laborable por el Aniversario de Moquegua, específicamente en la provincia de Mariscal Nieto, ubicada en la región Moquegua. Esta fecha forma parte de las celebraciones locales que conmemoran un nuevo año de historia de esta jurisdicción.

La disposición busca permitir que la población participe en las actividades conmemorativas organizadas por el aniversario de la ciudad. Durante esta jornada, se suelen desarrollar ceremonias, actos protocolares y eventos que resaltan la identidad, cultura y tradición moqueguana.

El miércoles 25 de noviembre de 2026 es día no laborable en la provincia de Mariscal Nieto.

¿Quiénes descansarán este 25 de noviembre?

El día no laborable regional está dirigido a las personas que desarrollan sus actividades en el ámbito correspondiente a la provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua. Por tanto, no se trata de una fecha de descanso que se aplique automáticamente a todos los trabajadores del territorio nacional.

Los ciudadanos de otras regiones del Perú deberán continuar con sus actividades habituales, salvo que exista una disposición particular de sus autoridades o empleadores. Por ello, es importante distinguir entre los feriados nacionales y los días no laborables establecidos por motivos regionales.

¿El día no laborable del 25 de noviembre aplica en todo el Perú?

No. Esta fecha tiene alcance regional y corresponde a la celebración del aniversario de Moquegua en la provincia de Mariscal Nieto. En consecuencia, los trabajadores de otras partes del país no están incluidos automáticamente en esta medida.

Quienes se encuentren dentro de la jurisdicción beneficiada deben verificar las disposiciones oficiales correspondientes para conocer cómo se aplicará la jornada en sus centros de trabajo. De esta manera, podrán organizar sus actividades y aprovechar las celebraciones programadas por el aniversario.