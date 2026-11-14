¿Este lunes 16 de noviembre es feriado? Revisa qué se indicó por la visita del papa a la Base Aérea Las Palmas

La visita del papa León XIV al Perú continúa generando emoción entre los fieles, quienes tendrán una última oportunidad de conocerlo este lunes 16 de noviembre, en la multitudinaria misa de despedida en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. Ante este contexto, el Gobierno estableció una disposición especial para Lima y Callao. ¿Será feriado o día no laborable? Conoce qué se indica y quiénes podrán descansar.

¿Este lunes 16 de noviembre es feriado por la visita del papa León?

El lunes 16 de noviembre no será feriado nacional, pero sí habrá una jornada no laborable compensable en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. La medida fue establecida por el Gobierno mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, como parte de las disposiciones especiales por la visita del papa León XIV al Perú.

Esta disposición aplica tanto a los trabajadores del sector público como del privado. En las entidades estatales, las horas no trabajadas deberán recuperarse dentro de los 10 días posteriores o en la fecha que determine cada institución. En cambio, para las empresas privadas, el descanso dependerá de un acuerdo entre el empleador y sus trabajadores.

La medida coincide con la última jornada de actividades del sumo pontífice en territorio peruano. El lunes 16, León XIV tiene previsto visitar un asilo en el Callao y posteriormente participar en una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco.

El papa León XIV cerrará su visita apostólica al Perú este lunes 16 de noviembre.

Agenda del papa León este 16 de noviembre en Lima

El papa León XIV cumplirá su última jornada de actividades en el Perú este lunes 16 de noviembre. El sumo pontífice participará en una visita a una casa de acogida, presidirá una multitudinaria misa en la Base Aérea Las Palmas y luego recibirá una ceremonia oficial de despedida antes de regresar a Roma.