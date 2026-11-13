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¡Un divertido lapsus! Papa León XIV habló en italiano en balconazo y se olvidó del español: mira el VIDEO
El Papa León causó risas cuando, al despedirse antes de su viaje a Chiclayo en la Nunciatura Apostólica, comenzó su saludo en italiano. Singular hecho es viral.
Un momento inesperado protagonizado por el papa León XIV llamó la atención durante su reciente balconazo, en medio de su visita al Perú. El pontífice protagonizó un divertido lapsus al comenzar a expresarse en italiano y aparentemente olvidar por un instante el español, provocando sorpresa y sonrisas entre los asistentes. El episodio no tardó en generar comentarios en redes sociales. ¿Qué dijo exactamente el sumo pontífice? Mira el video del curioso momento.
PUEDES VER: Papa León vuelve a Chiclayo HOY, viernes 13 de noviembre: recorrido, agenda y calles cerradas
"Un breve saludo, primo di partire per siguiente permata visita questo viaje apostólico... ¡ah!, excusa. Perdón, estaba hablando italiano, aquí en casa se habla italiano. ¡Buenos días! En este hermoso día, ahora preparados para viajar al próximo lugar de esta visita. Ahora voy a Chiclayo", mencionó el sumo pontífice.
Las carcajadas no se hicieron esperar entre los asistentes y el propio Papa, quien con naturalidad se disculpó antes de continuar su mensaje en español. Este simpático incidente ocurrió la mañana del viernes 13 de noviembre.
Con humor, el Papa León XIV corrige su saludo en una alegre confusión de idioma
"Perdón, estoy hablando italiano. Aquí en casa se habla italiano", dijo el papa León XIV al darse cuenta del traspié. Su comentario propició un ambiente relajado entre los fieles reunidos para despedirlo en la Nunciatura Apostólica.
Superado el lapsus, el Papa retomó sus palabras para agradecer el cariño recibido en Lima, enfatizando el deseo de que su visita transcurriera en un ambiente de alegría, gratitud y unidad, cualidades que subrayó en su comunicación con los presentes frente a la sede diplomática.
Durante su discurso, León XIV hizo hincapié en temas como la fe, la vida, las bendiciones y el respeto por la dignidad humana. Pidió por la presencia de Dios en los hogares y familias de los oyentes, animándolos a mantener la unidad.
“En este precioso día, listos para el viaje a Chiclayo. Queremos mantener esa misma alegría, agradecimiento al Señor por tantas bendiciones: la fe, la vida y el respeto a la dignidad humana de cada uno, viviendo en unidad como hemos hecho en Lima estos días. ¡Que el Señor los bendiga a todos y llene sus corazones y familias de esperanza! ¡Feliz día!”, manifestó.
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