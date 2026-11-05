EsSalud otorga un SUBSIDIO ÚNICO de S/ 820: LINK para saber si eres beneficiaria y cómo cobrarlo

Miles de familias peruanas pueden recibir un subsidio de S/ 820 otorgado por el Seguro Social de Salud (EsSalud) como apoyo para afrontar los gastos que implica el nacimiento y cuidado de un bebé. Este beneficio, conocido como subsidio por lactancia, consiste en un pago único por cada recién nacido vivo y está dirigido a quienes cumplen con las condiciones establecidas por la entidad. Conoce quiénes pueden solicitarlo, cómo verificar si accedes a esta prestación y qué documentos debes presentar para gestionar el cobro.

¿Quiénes pueden recibir el subsidio por lactancia de S/ 820 de EsSalud?

El subsidio por lactancia de EsSalud está dirigido a las madres de recién nacidos vivos cuyos padres sean asegurados titulares regulares o agrarios. Esta prestación económica tiene como objetivo contribuir a cubrir los primeros gastos derivados del nacimiento y cuidado del bebé.

De acuerdo con la información oficial publicada en Gob.pe, esta prestación económica busca ayudar a cubrir los gastos relacionados con la atención del recién nacido. EsSalud establece que el monto del subsidio es de S/ 820 por cada bebé nacido vivo. En caso de parto múltiple, el beneficio se entrega por cada hijo; por ejemplo, si la madre tiene gemelos, recibirá un total de S/ 1.640.

Cabe precisar que este beneficio no constituye un bono universal ni un ingreso mensual, sino una prestación económica que se entrega mediante un único pago por cada nacimiento, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por EsSalud.

LINK para consultar si eres beneficiaria del subsidio por lactancia

Las beneficiarias pueden comprobar si cumplen las condiciones para recibir este apoyo económico a través de las plataformas digitales de EsSalud. Entre las opciones disponibles se encuentra el servicio Lactancia Cero Trámites, donde es posible consultar el estado de la solicitud del subsidio. Para realizar esta verificación, debes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la plataforma oficial de consulta de EsSalud.

Selecciona el tipo de documento de identidad.

Escribe el número de DNI de la madre.

Completa el código de seguridad solicitado.

Presiona la opción «Consultar» para verificar la información disponible.

Subsidio por lactancia link: https://www.essalud.gob.pe/lactancia/

Es importante señalar que la modalidad Cero Trámites está sujeta a las condiciones del sistema y al registro del nacimiento. Si el subsidio no puede gestionarse automáticamente, la madre podrá continuar el procedimiento a través de la plataforma virtual VIVA o acudir a una Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas (OSPE).

¿Cuáles son los requisitos para cobrar los S/ 820 de EsSalud?

Para solicitar este beneficio económico, el asegurado titular debe reunir una serie de condiciones vinculadas a sus aportaciones y situación de afiliación a EsSalud. A continuación, se detallan los principales requisitos que debe cumplir:

Aportaciones : el asegurado debe contar con tres meses consecutivos de aportes o cuatro meses no consecutivos dentro de los seis meses calendario anteriores al mes del nacimiento del bebé.

: el asegurado debe contar con tres meses consecutivos de aportes o cuatro meses no consecutivos dentro de los seis meses calendario anteriores al mes del nacimiento del bebé. Vínculo laboral : debe mantener una relación laboral vigente al momento del nacimiento.

: debe mantener una relación laboral vigente al momento del nacimiento. Condición de asegurado : el padre o la madre debe tener la condición de asegurado titular regular o agrario y cumplir con los requisitos de cobertura.

: el padre o la madre debe tener la condición de asegurado titular regular o agrario y cumplir con los requisitos de cobertura. Registro del recién nacido : el bebé debe estar inscrito como derechohabiente del asegurado titular y contar con el registro correspondiente de nacimiento.

: el bebé debe estar inscrito como derechohabiente del asegurado titular y contar con el registro correspondiente de nacimiento. Afiliación de la madre: si la madre no es la asegurada titular, debe encontrarse inscrita en EsSalud.

Cumplir con estas condiciones es fundamental para acceder al subsidio. Por ello, se recomienda comprobar previamente el estado de afiliación y las aportaciones realizadas antes de iniciar el trámite.

¿Qué documentos necesitas para solicitar el subsidio por lactancia de EsSalud?

Si el subsidio no se otorga de manera automática, la madre deberá gestionar la solicitud y entregar los documentos requeridos por EsSalud. A continuación, se detallan los principales documentos que debe presentar:

Formulario 1040 : debidamente completado y firmado.

: debidamente completado y firmado. DNI de la solicitante : documento de identidad original de la madre.

: documento de identidad original de la madre. Carta poder simple : necesaria cuando el procedimiento es realizado por un tercero.

: necesaria cuando el procedimiento es realizado por un tercero. DNI del representante : debe presentar el documento original y una copia cuando corresponda.

: debe presentar el documento original y una copia cuando corresponda. Política de privacidad: documento para el tratamiento de datos personales, cuya presentación es obligatoria en el primer trámite.

Antes de acudir a una oficina, se recomienda consultar las indicaciones publicadas en Gob.pe para verificar que se cuenta con todos los documentos necesarios y evitar inconvenientes durante el trámite.

¿Cuál es el plazo para solicitar el subsidio por lactancia?

Es importante que las madres consideren que la solicitud de este beneficio cuenta con un plazo límite. De acuerdo con Gob.pe, el trámite debe efectuarse dentro de los 98 días posteriores al nacimiento del bebé, con seis meses adicionales. Si se trata de un parto múltiple, se suman 30 días al periodo establecido.