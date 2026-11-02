¿Cuántos feriados hay en noviembre 2026 en Perú? Revisa qué días descansarás y qué se celebra

Con la llegada de noviembre de 2026, muchos trabajadores peruanos se preguntan cuántos feriados tiene el nuevo mes y qué fechas podrán aprovechar para descansar o realizar actividades familiares. La expectativa también crece entre quienes desean organizar viajes, escapadas o simplemente disfrutar de una pausa en medio de sus jornadas laborales.

En ese contexto, es importante revisar el calendario oficial para conocer qué días serán feriados nacionales en noviembre, qué celebraciones se conmemoran y si habrá alguna fecha adicional de descanso para los sectores público y privado. A continuación, te contamos qué establece la normativa peruana y cuáles son los próximos días libres antes de finalizar el año.

Feriados de noviembre 2026 en Perú

Durante noviembre de 2026, Perú tiene un solo feriado nacional: el domingo 1 de noviembre, por el Día de Todos los Santos. Esta fecha es una tradición religiosa en la que se recuerda y rinde homenaje a los santos, así como a los seres queridos fallecidos. Al caer domingo, los trabajadores que descansan habitualmente ese día no tuvieron una jornada adicional libre durante la semana.

El 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos y es el único feriado nacional del mes.

Por otro lado, el calendario también contempla días no laborables compensables en determinadas regiones debido a la visita del papa León XIV, programada del 11 al 16 de noviembre. Estas disposiciones fueron oficializadas mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR.

Entre las fechas establecidas figuran el 11, 12 y 16 de noviembre para Lima y Callao, mientras que Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura tendrán jornadas no laborables el 13 y 14 de noviembre. En Cusco y Ucayali también se contempla una disposición especial para el 15 de noviembre en el sector privado. Es importante recordar que estos descansos son compensables.

Días no laborables regionales de noviembre 2026 en Perú

Además del feriado nacional del 1 de noviembre, durante este mes se han establecido días no laborables regionales en Perú debido a importantes celebraciones: