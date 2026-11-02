Admisión COAR 2027: LINK para postular al Proceso Único de Admisión desde este 2 de noviembre

Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2027 dieron inicio a una nueva convocatoria a nivel nacional desde el lunes 2 de noviembre. Los interesados podrán acceder a participar en el Proceso Único de Admisión (PUA) mediante el enlace oficial y conocer los requisitos, las fechas del cronograma y los pasos necesarios para postular a una de las vacantes disponibles.

Postula al Proceso Único de Admisión COAR 2027

Si estás interesado en postular al Proceso Único de Admisión (PUA) COAR 2027, solo debes ingresar a la página web oficial: admisioncoar.minedu.gob.pe e inscribirte siguiendo los pasos que se indiquen. Recuerda que el plazo para el procedimiento es hasta el 24 de noviembre.

Link de admisión COAR 2027: dale clic aquí

Proceso de admisión COAR 2027 desde el 2 de noviembre.

Cronograma de Admisión COAR 2027

El Ministerio de Educación (Minedu) ya publicó el cronograma oficial de admisión COAR 2027 para el Proceso Único de Admisión (PUA). Las inscripciones gratuitas y virtuales comienzan este lunes 2 de noviembre y estarán disponibles hasta el 24 de noviembre. El proceso contempla la evaluación en dos fases y la publicación de resultados finales en enero de 2027.

Difusión y convocatoria: 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026

Inscripciones virtuales: 2 al 24 de noviembre de 2026

Publicación de postulantes aptos: 27 de noviembre de 2026

Recepción de reclamos de inscripción: 28 al 30 de noviembre de 2026

Respuesta a reclamos: 1 al 3 de diciembre de 2026

Evaluación de la Fase I: 13 de diciembre de 2026

Resultados de la Fase I: 21 de diciembre de 2026

Reclamos de la Fase I: 22 de diciembre de 2026

Respuesta a reclamos: 23 de diciembre de 2026

Evaluación de la Fase II: 13 al 16 de enero de 2027

Publicación de resultados finales: 25 de enero de 2027

Reclamos finales: 26 de enero de 2027

Respuesta a reclamos finales: 27 de enero de 2027

Asignación de vacantes y traslado de matrícula: 15 de febrero al 1 de marzo de 2027

¿Quiénes pueden postular al proceso de admisión COAR 2027?

Para participar en el Proceso Único de Admisión (PUA) COAR 2027, los estudiantes deben cumplir con cinco requisitos establecidos por el Ministerio de Educación (Minedu). Estos son: