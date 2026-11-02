- Hoy:
- Partidos de hoy
- Sporting Cristal vs FC Cajamarca
- Sport Huancayo vs Melgar
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Clausura
- Acumulado
- Vóley
Admisión COAR 2027: LINK para postular al Proceso Único de Admisión desde este 2 de noviembre
Accede al LINK oficial para inscribirte al Proceso Único de Admisión COAR 2027. Revisa los requisitos, el cronograma y los pasos para postular a una vacante.
Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) 2027 dieron inicio a una nueva convocatoria a nivel nacional desde el lunes 2 de noviembre. Los interesados podrán acceder a participar en el Proceso Único de Admisión (PUA) mediante el enlace oficial y conocer los requisitos, las fechas del cronograma y los pasos necesarios para postular a una de las vacantes disponibles.
PUEDES VER: Temblor HOY, lunes 2 de noviembre de 2026 EN VIVO: ÚLTIMO SISMO esta mañana de 5.0, según IGP
Postula al Proceso Único de Admisión COAR 2027
Si estás interesado en postular al Proceso Único de Admisión (PUA) COAR 2027, solo debes ingresar a la página web oficial: admisioncoar.minedu.gob.pe e inscribirte siguiendo los pasos que se indiquen. Recuerda que el plazo para el procedimiento es hasta el 24 de noviembre.
- Link de admisión COAR 2027: dale clic aquí
Proceso de admisión COAR 2027 desde el 2 de noviembre.
Cronograma de Admisión COAR 2027
El Ministerio de Educación (Minedu) ya publicó el cronograma oficial de admisión COAR 2027 para el Proceso Único de Admisión (PUA). Las inscripciones gratuitas y virtuales comienzan este lunes 2 de noviembre y estarán disponibles hasta el 24 de noviembre. El proceso contempla la evaluación en dos fases y la publicación de resultados finales en enero de 2027.
- Difusión y convocatoria: 30 de octubre al 1 de noviembre de 2026
- Inscripciones virtuales: 2 al 24 de noviembre de 2026
- Publicación de postulantes aptos: 27 de noviembre de 2026
- Recepción de reclamos de inscripción: 28 al 30 de noviembre de 2026
- Respuesta a reclamos: 1 al 3 de diciembre de 2026
- Evaluación de la Fase I: 13 de diciembre de 2026
- Resultados de la Fase I: 21 de diciembre de 2026
- Reclamos de la Fase I: 22 de diciembre de 2026
- Respuesta a reclamos: 23 de diciembre de 2026
- Evaluación de la Fase II: 13 al 16 de enero de 2027
- Publicación de resultados finales: 25 de enero de 2027
- Reclamos finales: 26 de enero de 2027
- Respuesta a reclamos finales: 27 de enero de 2027
- Asignación de vacantes y traslado de matrícula: 15 de febrero al 1 de marzo de 2027
¿Quiénes pueden postular al proceso de admisión COAR 2027?
Para participar en el Proceso Único de Admisión (PUA) COAR 2027, los estudiantes deben cumplir con cinco requisitos establecidos por el Ministerio de Educación (Minedu). Estos son:
- Grado académico: Haber culminado el primer grado y estar matriculado en segundo grado de secundaria en una institución educativa pública de Educación Básica Regular (EBR).
- Rendimiento académico: Haber ocupado uno de los diez primeros puestos en primer grado de secundaria o haber ganado en la etapa nacional (durante 2024) o en la etapa DRE (regional) durante 2025 o 2026 de alguno de los concursos educativos o juegos escolares aprobados por el Minedu.
- Nacionalidad: Tener nacionalidad peruana o, en caso de ser extranjero, contar con los documentos de identidad exigidos por las autoridades competentes.
- Edad máxima: Tener como máximo 15 años cumplidos hasta el 31 de marzo de 2027.
- Autorización familiar: Contar con el permiso del padre, madre, tutor o apoderado legal, registrado en la ficha de inscripción.
- 1
Temblor HOY, lunes 2 de noviembre de 2026 EN VIVO: ÚLTIMO SISMO esta mañana de 5.0, según IGP
- 2
Resultados de La Tinka del domingo 1 de noviembre: números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa
- 3
¿Hoy, lunes 2 de noviembre, es feriado en Perú? Revisa qué indica El Peruano y quiénes podrán descansar
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.
PRECIOS/ 54.90
VACILANDIA PARK
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.
PRECIOS/ 19.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales
PRECIOS/ 21.90