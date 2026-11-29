HOY, domingo 29 de noviembre, la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) desarrolla el Examen de Admisión de Primera Selección 2027 para las áreas II, III y V, en el que miles de estudiantes buscarán conseguir una vacante. Tras finalizar la evaluación, los aspirantes podrán consultar los resultados, verificar si alcanzaron una plaza y revisar la lista oficial de ingresantes.

Resultados UNCP 2027: LINK oficial para consultar la lista de ingresantes

Los postulantes que rindan el examen de Primera Selección 2027 podrán revisar sus resultados a través de la plataforma oficial de la Dirección de Admisión de la Universidad Nacional del Centro del Perú.

Ingresa al portal oficial de Admisión: https://uncpadmision.edu.pe/.

¿A qué hora salen los resultados del examen de admisión UNCP 2027?

Los resultados de la Primera Selección 2027 están previstos para publicarse el mismo domingo 29 de noviembre, después de que termine la evaluación y se procesen las calificaciones, aproximadamente a las 5.00 p. m. Por ello, los postulantes deberán mantenerse atentos a las actualizaciones de la Dirección de Admisión.

En el caso de los exámenes desarrollados en las filiales de Tarma y Satipo, la publicación de resultados está prevista para el lunes 30 de noviembre.

Recomendaciones para consultar los resultados de la UNCP

Si participaste en el examen de admisión de este domingo 29 de noviembre, toma en cuenta estas recomendaciones para revisar correctamente tu situación:

Ten a la mano tu código de postulante y los datos utilizados durante la inscripción.

Consulta únicamente la página oficial de la Dirección de Admisión.

Revisa cuidadosamente el área y la carrera a la que postulaste.

Comprueba tu puntaje y verifica si apareces en la lista de ingresantes.

Guarda una copia o captura de tus resultados para futuras consultas.

Si encuentras algún error en tus datos o calificación, comunícate con la Dirección de Admisión de la universidad.

Si lograste ingresar, revisa el cronograma de entrega de constancias y los siguientes procedimientos administrativos.

Croquis de ingreso a los pabellones del Examen de admisión UNCP.

¿Qué carreras corresponden a las áreas II, III y V de la UNCP?

La Universidad Nacional del Centro del Perú cuenta con 39 carreras profesionales distribuidas en cinco áreas académicas. Para esta jornada, los postulantes participan en las siguientes especialidades:

Área II: Arquitectura e Ingenierías

Arquitectura.

Ingeniería Civil.

Ingeniería de Minas.

Ingeniería de Sistemas.

Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Ingeniería Mecánica.

Ingeniería Metalúrgica y de Materiales.

Ingeniería Química.

Ingeniería Química Ambiental.

Ingeniería Industrial.

Área III: Ciencias Administrativas, Contables y Económicas

Administración de Empresas.

Contabilidad.

Economía.

Administración de Negocios (Tarma).

Administración de Hotelería y Turismo (Tarma).

Área V: Ciencias Agrarias

Agronomía.

Ciencias Forestales y del Ambiente.

Ingeniería en Industrias Alimentarias.

Ingeniería Agroindustrial (Tarma).

Agronomía Tropical (Satipo).

Ingeniería Forestal Tropical (Satipo).

Ingeniería en Industrias Alimentarias Tropical (Satipo).

Zootecnia Tropical (Satipo).

¿Cuántas vacantes ofrece la UNCP para el examen de admisión 2027?

Para el proceso de Primera Selección 2027, la Universidad Nacional del Centro del Perú anunció un total de 378 vacantes para sus 39 carreras profesionales. De acuerdo con el cuadro oficial de admisión, las plazas se distribuyen de la siguiente manera:

222 vacantes: examen de admisión ordinario.

examen de admisión ordinario. 120 vacantes: evaluaciones del CEPRE-Ciclo Primera Selección 2027.

evaluaciones del CEPRE-Ciclo Primera Selección 2027. 36 vacantes: modalidad para personas con discapacidad.

Entre las carreras con mayor número de plazas ofertadas figuran Agronomía e Ingeniería Agroindustrial, con 20 vacantes cada una; Administración de Hotelería y Turismo, con 16; Zootecnia, con 15; y Administración de Empresas, con 14.