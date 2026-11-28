Universitario de Deportes y Sport Huancayo disputarán el encuentro de ida de la semifinal de la Liga 1 2026 en el Estadio IPD de Huancayo. Por ello, ambos cuerpos técnicos afinan sus mejores alineaciones para este atractivo compromiso. Estos son los once que preparan los entrenadores Fabián Bustos y Richard Pellejero.

Posible alineación de Universitario ante Sport Huancayo

Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jorge Murrugarra, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Andy Polo, Jorge Abdiel Gutiérrez; Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

Fabián Bustos tiene claro que, para el partido de ida de la semifinal de la Liga 1, debe presentar a su mejor once. No obstante, cuenta con ausencias que deberán ser cubiertas por otros futbolistas. Por ello, el técnico argentino considera que César Inga y Gianluca Lapadula son bajas sensibles y que sus puestos serán ocupados por Jorge Abdiel Gutiérrez y Lisandro Alzugaray.

Universitario y Sport Huancayo se enfrentarán por la semifinal de ida de la Liga 1 2026

Asimismo, no todas son malas noticias en el club crema, pues tras recuperarse de sus lesiones y cumplir sus suspensiones, el entrenador podrá volver a contar con Jorge Murrugarra, Horacio Calcaterra y Lisandro Alzugaray para el duelo ante Sport Huancayo.

Posible alineación de Sport Huancayo ante Universitario

Ángel Zamudio; Jean Franco Falconí, Marcelo Gaona, Hugo Angeles, Yonatan Murillo; Javier Sanguinetti, Ricardo Salcedo, Diego Carabaño; Piero Magallanes, Nahuel Luján y Daniel Porozo.

Richard Pellejero ya conoce lo que significa vencer con Sport Huancayo a Universitario de Deportes en el Estadio IPD de Huancayo, por lo que apostará nuevamente por la misma alineación que se impuso 4-1 a los cremas en la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, con la intención de repetir el resultado en la primera semifinal.

Universitario vs Sport Huancayo: Día, hora y canal del partido por la semifinal de ida de la Liga 1 2026

Universitario de Deportes y Sport Huancayo se enfrentarán el domingo 28 de noviembre, a las 3.00 p. m., en el encuentro de ida de las semifinales de la Liga 1 2026, que será transmitido por L1MAX.