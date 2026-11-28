Universitario de Deportes se ha caracterizado por ser uno de los clubes formadores del fútbol peruano. Muchos de estos jugadores logran dejar huella en el club, mientras que otros se marchan en busca de nuevas oportunidades. Uno de ellos fue Gerson Barreto, quien acaba de impactar a los hinchas tras firmar por un club campeón para la Liga 1 2027.

Gerson Barreto, ex Universitario, sorprende tras firmar por club campeón

Gerson Barreto fue uno de los jugadores que llegó al primer equipo de Universitario tras destacar en las divisiones menores, aunque con el paso del tiempo terminó dejando el club. Precisamente, durante esta temporada defendió la camiseta de Cienciano, donde registró un buen rendimiento que le permitió ganarse una renovación de contrato.

El ‘Papá’ anunció la noticia a través de sus canales oficiales y confirmó que el nuevo acuerdo tendrá vigencia hasta finales de 2027. De esta manera, el cuadro imperial asegura la continuidad de una de sus principales figuras y evita que pueda marcharse a un rival directo.

Gerson Barreto, ex Universitario, renovó con Cienciano

“ ¡Seguimos juntos Gerson! Anunciamos la renovación de Gerson Barreto para la próxima temporada, quien seguirá defendiendo con orgullo nuestra camiseta. ¡Vamos por más alegrías, Gerson! ”, fue el mensaje que dejó el club en redes sociales.

Asimismo, Gerson Barreto se mantendrá en uno de los equipos más importantes de la Liga 1, ya que si bien no ha logrado salir campeón nacional, es el único club peruano que cuenta con la Copa Sudamericana en su palmarés.

Gerson Barreto y su paso en Universitario

El volante inició su carrera en las divisiones menores de Universitario, donde tuvo una destacada regularidad y demostró sus condiciones futbolísticas. Durante esa etapa, formó parte del equipo que conquistó el título del Torneo de Reservas en las temporadas 2014 y 2015.

Gerson Barreto retornó al cuadro de Ate en 2019 y comenzó a ganar protagonismo en el primer equipo, llegando incluso a disputar partidos de la Copa Libertadores. En 2020 conquistó el Torneo Apertura, aunque nunca logró ganar la Liga 1 con los cremas. Se mantuvo durante cuatro temporadas en la ‘U’, hasta que dejó la institución para fichar por Cusco FC en 2023.