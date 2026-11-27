Este sábado 28 de noviembre se realizarán grandes cotejos, como la final de la Copa Libertadores 2026 entre Estudiantes vs Palmeiras. También habrá acción en España con el Real Madrid y Alemania con el Bayern Múnich, entre otros. A continuación, podrás repasar la programación de los partidos de hoy.
Partidos de hoy por la Copa Libertadores
|Partido
|Horario
|Canal
|Estudiantes vs Palmeiras
|3.00 p. m.
|ESPN y Disney+
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Partido
|Horario
|Canal
|Colonia vs Elversberg
|9.30 a. m.
|Disney+
|Hamburgo vs Bayern Múnich
|9.30 a. m.
|Disney+
|Mainz vs Union Berlín
|9.30 a. m.
|Disney+
|Padeborn vs Schalke
|9.30 a. m.
|Disney+
|Stuttgart vs Eintracht Fráncfort
|12.30 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por LaLiga
|Partido
|Horario
|Canal
|Real Betis vs Rayo Vallecano
|8.00 a. m.
|Disney+
|Málaga vs Athletic Club
|10.15 a. m.
|DSports y DGO
|Elche vs Atlético de Madrid
|12.30 p. m.
|DSports y DGO
|Real Madrid vs Alavés
|3.00 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Partido
|Horario
|Canal
|Angers vs Lens
|11.15 a. m.
|Disney+
|Le Havre vs Estrasburgo
|2.45 p. m.
|Disney+
|Le Mans vs Lille
|2.45 p. m.
|Disney+
|Niza vs Troyes
|2.45 p. m.
|Disney+
|PSG vs Lorient
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Premier League
|Partido
|Horario
|Canal
|Leeds United vs Coventry
|10.00 a. m.
|Disney+
|Manchester United vs Brentford
|10.00 a. m.
|Disney+
|Ipswich vs Aston Villa
|12.30 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Serie A
|Partido
|Horario
|Canal
|Frosinone vs Parma
|9.00 a. m.
|Disney+
|Torino vs Lazio
|12.00 p. m.
|Disney+
|Inter vs Genoa
|2.45 p. m.
|Disney+
Partidos de hoy por la Liga de Argentina
|Partido
|Horario
|Canal
|Vélez Sarsfield vs Independiente
|6.00 p. m.
|Fanatiz y TNT Sports
|Instituto vs River Plate
|8.00 p. m.
|Fanatiz y ESPN Premium
Partidos de hoy por la Liga de Bolivia
|Partido
|Horario
|Canal
|GV San José vs Real Potosí
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Guabirá vs Universitario de Vinto
|4.15 p. m.
|Entel Gol
|Nacional Potosí vs Oriente Petrolero
|6.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Partido
|Horario
|Canal
|Botafogo vs Bahia
|7.00 p. m.
|Fanatiz y Premiere
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Partido
|Horario
|Canal
|Coquimbo vs Limache
|4.00 p. m.
|Canal 13 y Max
|Colo Colo vs La Serena
|6.30 p. m.
|Max y TNT Sports
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Partido
|Horario
|Canal
|Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional
|7.30 p. m.
|RCN y Win+
Partidos de hoy por la Liga de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|U. Católica vs Independiente del Valle
|11.30 a. m.
|Zapping Sports
|Macará vs LDU Quito
|2.00 p. m.
|Zapping Sports
|Barcelona SC vs Aucas
|4.30 p. m.
|Zapping Sports