La selección peruana se prepara para afrontar un nuevo desafío internacional. Mano Menezes dio a conocer su lista de convocados para el amistoso frente a Panamá, programado para el miércoles 9 de diciembre en Cusco. La nómina presenta varias novedades y una importante presencia de futbolistas de la Liga 1. Sin embargo, hubo un equipo del campeonato nacional que llamó especialmente la atención al convertirse en el principal aporte de jugadores para la Bicolor, superando a instituciones como Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

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Se trata de Deportivo Garcilaso, institución cusqueña que tendrá cuatro representantes en la convocatoria del entrenador brasileño. El 'Pedacito de Cielo' se convirtió en el club que más futbolistas aporta a la selección peruana para este compromiso internacional.

Los cuatro jugadores de Deportivo Garcilaso que fueron considerados por Mano Menezes son:

Aldair Salazar: defensor

Erick Canales: defensor

Beto da Silva: mediocampista

Christopher Olivares: delantero

Deportivo Garcilaso y sus convocados a la selección peruana.

De esta manera, el conjunto cusqueño supera a Sporting Cristal, que aporta tres futbolistas: Diego Enríquez, César Bautista y Maxloren Castro. Por su parte, FBC Melgar y Cienciano también cuentan con tres representantes cada uno en la nómina nacional.

La convocatoria representa una importante oportunidad para los futbolistas de Deportivo Garcilaso, quienes buscarán aprovechar la confianza de Mano Menezes y consolidarse en la consideración del comando técnico de la selección peruana de cara a los próximos desafíos internacionales.

Beto da Silva vuelve a la selección peruana

Una de las noticias más llamativas de esta convocatoria es el regreso de Beto da Silva a la Bicolor después de más de siete años. Su última convocatoria había sido en marzo de 2019, cuando Ricardo Gareca lo incluyó en la nómina para los amistosos ante Paraguay y El Salvador. El delantero de 29 años tendrá una nueva oportunidad de vestir la camiseta nacional tras su temporada con Deportivo Garcilaso.