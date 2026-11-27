La selección peruana iniciará sus preparativos para afrontar un nuevo amistoso internacional ante Panamá. El principal atractivo de este encuentro será que marcará la primera prueba de la estrategia de la ‘Bicolor’ para trasladar su localía a ciudades de altura. El técnico Mano Menezes anunció oficialmente su lista de convocados y sorprendió al dejar fuera a varios jugadores de renombre.

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Las grandes ausencias en la convocatoria de la selección peruana

Consciente de que la selección peruana necesita encontrar nuevos talentos, el técnico Mano Menezes decidió convocar a varios jóvenes, aunque también dejó fuera de su lista a algunas figuras destacadas. Cabe señalar que para este duelo no se contempla la presencia de futbolistas que militan en el extranjero, ya que no se disputa durante una fecha FIFA oficial y, por lo tanto, sus clubes no están obligados a cederlos.

Miguel Araujo.

Rafael Lutiger.

Yoshimar Yotún.

César Inga.

Jairo Concha.

Gianluca Lapadula

Luis Iberico.

Marco Huamán.

Renzo Garcés.

Jairo Vélez.

Piero Magallanes.

Una de las grandes sorpresas fue la ausencia de varios jugadores de Sporting Cristal, uno de los equipos que mejor desempeño tuvo en el Torneo Clausura. Por ejemplo, los defensores centrales Miguel Araujo y Rafael Lutiger no fueron considerados, pese a que tienen la posibilidad de concentrar con la selección peruana.

No obstante, las ausencias más destacadas son las de Yoshimar Yotún y Luis Iberico, quienes, pese a haber sido convocados para el último amistoso y atravesar un buen momento futbolístico, tampoco fueron incluidos en la lista.

Yoshimar Yotún no fue incluido en la convocatoria de Perú

De igual manera, Mano Menezes decidió dejar fuera a varios jugadores que han sido habituales en sus convocatorias. Cabe indicar que muchos de ellos pertenecen a Alianza Lima, Universitario y Sport Huancayo, clubes que todavía se encuentran en competencia por el título nacional.

Entre los ausentes destacan los jugadores César Inga, Gianluca Lapadula y Jairo Concha. Asimismo, la principal figura de la ‘Bicolor’, Jairo Vélez, no fue considerado, al igual que Renzo Garcés y Marco Huamán. Por su parte, Piero Magallanes también quedó fuera de la nómina. Estos futbolistas seguirán enfocados en sus respectivos clubes, con el objetivo de pelear por el título de la Liga 1 2026.

Jairo Vélez y Marco Huamán no fueron llamados para enfrentar a Panamá.

¿Cuándo juegan Perú vs Panamá por partido amistoso?

De acuerdo con la programación anunciada por la FPF, el amistoso internacional entre Perú vs Panamá se disputará el 9 de diciembre desde las 6.00 p. m. (hora peruana). Este compromiso tendrá como novedad que será el primer encuentro de la ‘Bicolor’ en Cusco, una ciudad con gran altitud. El escenario elegido es el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.