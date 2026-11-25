Sporting Cristal tiene como objetivo armar un plantel de primer nivel para buscar el título de la Liga 1 2027 y evitar volver a tener resultados irregulares, luego de haberse quedado fuera de la pelea en esta temporada. Por ello, el club ya empezó a concretar sus fichajes, las renovaciones y definir qué jugadores le dirán adiós a la institución.

Cabe señalar que los cerveceros tienen a grandes jugadores en sus filas y muchos de ellos tienen contrato vigente con la institución, por lo que salvo sorpresas de último momento se mantendrían en el plantel. Estos son los casos de Miguel Araujo, Michael Hoyos, Juan Manuel Cuesta, Rafael Lutiger, Catriel Cabellos, Maxloren Castro, Luis Abram y Anderson Villacorta.

Fichajes de Sporting Cristal para la Liga 1 2027

Por el momento, Sporting Cristal solo ha concretado la contratación de Santiago Arias, quien dejará las filas de Cienciano tras llegar a un acuerdo con los rimenses por las siguientes dos temporadas.

Santiago Arias es el primer fichaje de Sporting Cristal para 2027. Composición: Líbero.

Posibles fichajes de Sporting Cristal para 2027

La escuadra bajopontina es consciente de que tiene que reforzarse de la mejor manera tras el irregular desempeño que evidenció en la Liga 1. Uno de los nombres que más suenan es el de Mauricio Arrasco, quien llegaría para cumplir con la regla de contar con un futbolista Sub-23 en campo. Conoce a todos los jugadores que suenan para reforzar a Sporting Cristal en la siguiente temporada:

Jhilmar Lora (rumor).

Renato Tapia (rumor).

Mauricio Arrasco (rumor).

Jugadores que renovarán contrato con Sporting Cristal

Luis Iberico.

Santiago González.

Yoshimar Yotún.

Hernán Barcos.

Luis Iberico ha sido uno de los jugadores más destacados de Sporting Cristal y se ha consolidado como el máximo goleador del equipo. Por ello, la directiva ha decidido extender su vínculo. Por su parte, Yoshimar Yotún confirmó, tras conquistar la Copa de la Liga, que renovará su contrato. Finalmente, Hernán Barcos expresó su deseo de continuar jugando al fútbol, por lo que sostendrá una reunión con la directiva para definir su continuidad.

Yoshimar Yotún manifestó su deseo de renovar con Sporting Cristal.

Salidas en Sporting Cristal para 2027

En cuanto a los jugadores que dejarán el club, Martín Távara fue el primero en confirmar ante la prensa su salida tras el final del Torneo Clausura. Su futuro estará en el extranjero. Asimismo, varios futbolistas extranjeros pondrán fin a sus etapas en Sporting Cristal tras no cumplir con las expectativas. En el caso de Álvarez Wallace, su salida aún no está confirmada, pero la directiva viene evaluando su continuidad, ya que su préstamo incluye una cláusula de compra.