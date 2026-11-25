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Miguel Araujo manda mensaje en medio de rumores sobre su salida de Cristal: "Muchas gracias"
Miguel Araujo le agradeció a todos los hinchas de Sporting Cristal por este año en medio de los rumores sobre su salida.
Se terminó oficialmente la temporada para Sporting Cristal y no logró hacerse campeón de la Liga 1, aunque se quedó con la Copa de la Liga Caliente 2026. A raíz de ello, los celestes han comenzado a formar su plantel de cara a la campaña entrante y hay algunos nombres que podrían salir del equipo, como por ejemplo Miguel Araujo. El defensor dejó un contundente mensaje en redes sociales.
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El central, hincha confeso de Alianza Lima, llegó a tienda ‘cervecera’ a mediados del 2025 y se fue ganando un puesto en el once inicial a base de su buen rendimiento. Por ello, los hinchas están ansiosos por conocer si seguirá en el cuadro dirigido por Roberto Mosquera pensando en lo que será la competición nacional y la Copa Sudamericana.
Es en esa línea que Miguel Araujo dejó el siguiente mensaje: "Cada logro que obtuvimos este año grande o pequeño tiene sus etapas, peleamos desde inicio de año Copa Libertadores donde cada partido fue una final; no obstante, nos tocó batallar mucho y quería felicitar a todos mis compañeros, staff y cada trabajador del Rímac por su esfuerzo y su granito de arena. A los hinchas por cerrar esta fase final como lo hicieron, llenando el estadio, y apoyando hasta el minuto final. Muchas gracias, Sporting Cristal".
El mensaje de Miguel Araujo.
Muchos han interpretado esta publicación en Instagram como una despedida de Sporting Cristal, aunque hay quienes creen que únicamente está agradeciendo por el año vivido en tienda celeste. Recordemos que el contrato del defensor de la selección peruana vence en diciembre de este año y, si no se le renueva, podrá marcharse como agente libre.
Trayectoria de Miguel Araujo
- Cobresol
- Sport Huancayo
- Estrella Roja
- Alianza Lima
- Talleres de Córdoba
- FC Emmen
- Portland
- Sporting Cristal
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