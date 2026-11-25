Universitario de Deportes es consciente de que depende de sí mismo para proclamarse campeón nacional al final de la temporada. Los cremas consiguieron su pase a las semifinales y mostraron un gran nivel tras imponerse por 4-2 en el partido de ida, un resultado que desató la algarabía de sus hinchas ante la posibilidad de coronarse campeones.

Universitario venció 4-2 en las semifinales e ilusiona a hinchas con el título nacional

Las divisiones menores de Universitario siguen compitiendo a poco de finalizar el año y esta vez fue el turno de la categoría Sub-18 de emocionar a toda su hinchada. La escuadra merengue se enfrentó a Sporting Cristal en las semifinales de la Liga Nacional Juvenil de la categoría y dio un paso importante en su camino hacia el título.

El equipo dirigido por el técnico Conrad Flores enfrentó a uno de sus máximos rivales en las instalaciones de Campo Mar y terminó imponiendo su localía al propinarle un contundente 4-2 a los rimenses.

Universitario venció 4-2 a Sporting Cristal y dio un gran paso a la final de la Liga Nacional Juvenil Sub-18

La ‘U’ salió en busca de la victoria desde el primer minuto, consciente de que necesitaba conseguir una ventaja importante. Los goles fueron obra de los futbolistas Víctor Calagua, Nicolás Rengifo, Leonel Ramírez y Anthony del Piero Ayo. Por su parte, los cerveceros lograron descontar en el marcador, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

Con este triunfo, Universitario afrontará el partido de vuelta de la semifinal con el ánimo al máximo y la mentalidad de cuidar la ventaja de dos goles en el marcador global.

¿Cuándo es la vuelta de la semifinal de Universitario vs Sporting Cristal por la Liga Nacional Juvenil Sub-18?

Universitario ya está enfocado en el partido de vuelta, pues la revancha de la semifinal de la Liga Nacional Juvenil Sub-18 ante Sporting Cristal está programada para el lunes 30 de noviembre en La Florida, donde los rimenses ejercerán su localía. El ganador de la llave clasificará a la gran final y tendrá la posibilidad de disputar el título frente al vencedor del enfrentamiento entre Alianza Lima y Academia Cantolao.