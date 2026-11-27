Alianza Lima aún se encuentra en la disputa por el título en esta temporada, aunque la dirección deportiva ya trabaja en las posibles incorporaciones para disputar la Liga 1 2027. En esa línea, se reveló que están cerca de concretar el fichaje de un jugador que también es pretendido por Sporting Cristal.

Alianza Lima se perfila a firmar a futbolista pretendido por Sporting Cristal

Uno de los jugadores que mayor interés ha despertado entre los clubes es Mauricio Arrasco. El futbolista nacional ha tenido una gran temporada con FC Cajamarca, donde ha destacado por sus goles y asistencias. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y despertó el interés de equipos como Alianza Lima y Sporting Cristal.

Precisamente, el periodista deportivo Denilson Barrenechea reveló en el programa ‘Estudio Fútbol’ que el volante de 22 años tiene prácticamente decidido firmar por los blanquiazules y regresar a Matute.

Mauricio Arrasco se perfila a firmar por Alianza Lima y descartar a Sporting Cristal.

“ Mauricio Arrasco está más cerca de Alianza Lima que de Sporting Cristal ”, fue la información que compartió el citado comunicador durante la transmisión del programa.

De esta manera, los íntimos están a detalles de cerrar una de las incorporaciones más destacadas para la próxima temporada. Además, evitarían que Sporting Cristal se refuerce con un jugador formado en su cantera que, sobre todo, cumple con la regla Sub-23.

Mauricio Arrasco tenía oferta de Sporting Cristal

Arrasco es uno de los jugadores más pretendidos en el mercado de pases y Sporting Cristal había mostrado un gran interés en sumarlo a sus filas. De hecho, el periodista Paul Pérez reveló que los bajopontinos le ofrecieron una prima de contrato para que se convierta en su fichaje para 2027. No obstante, todo indica que no cumplieron con sus expectativas.