La final de la Copa Libertadores 2026 no solamente pondrá en juego uno de los títulos más importantes del fútbol sudamericano, sino también una recompensa económica histórica. Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán en Montevideo, con la posibilidad de obtener un premio millonario. La Conmebol incrementó los montos para esta edición y estableció una cifra récord para el equipo que consiga levantar el trofeo continental.

¿Cuánto dinero ganará el campeón de la Copa Libertadores 2026?

El campeón de la Copa Libertadores 2026 recibirá 25 millones de dólares, mientras que el subcampeón se llevará 7 millones de dólares. Esto significa que existe una diferencia de 18 millones de dólares entre ambos premios por la final. Además, estas cantidades se suman a los ingresos que los dos clubes consiguieron durante las diferentes etapas del certamen.

Palmeiras llega a la definición con 9,27 millones de dólares acumulados hasta las semifinales, mientras que Estudiantes registra 8,93 millones. De acuerdo con esos montos, así quedarán sus ingresos dependiendo del resultado de la final:

Palmeiras : tiene asegurados 16,27 millones de dólares si pierde y alcanzará los 34,27 millones si se consagra campeón.

: tiene asegurados 16,27 millones de dólares si pierde y alcanzará los 34,27 millones si se consagra campeón. Estudiantes: tiene garantizados 15,93 millones de dólares si termina como subcampeón y llegará a los 33,93 millones si conquista el título.

Premios en la Conmebol Libertadores 2026.

La diferencia en los ingresos acumulados antes de la final se explica por el rendimiento en la fase de grupos. La Conmebol entrega 340.000 dólares adicionales por cada victoria en esa instancia: Palmeiras consiguió tres triunfos, mientras que el conjunto argentino obtuvo dos. Por ello, el equipo brasileño llega con una ventaja económica previa, aunque ambos tienen la oportunidad de incrementar considerablemente sus ganancias en la definición.

¿Cuándo y a qué hora se juega la final de la Copa Libertadores 2026?

La gran final se disputará en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, este sábado 28 de noviembre a partir de las 3.00 p. m. hora peruana (5.00 p. m. hora de Argentina y Brasil). Palmeiras buscará conquistar su cuarta Copa Libertadores, mientras que Estudiantes intentará alcanzar su quinta corona continental. Ambos equipos tienen una cita con la historia y con uno de los premios económicos más importantes del fútbol sudamericano.