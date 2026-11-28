Sporting Cristal busca realizar un gran mercado para la siguiente temporada con el objetivo de armar un equipazo y aumentar sus opciones a salir campeón en la Liga 1 2027. Precisamente, se reveló que la directiva está interesada en firmar a un destacado volante que salió campeón con Universitario de Deportes.

Sporting Cristal busca la firma de campeón con Universitario para 2027

La dirección deportiva de Sporting Cristal es consciente de que no puede relajarse en el armado de su plantel, por lo que busca mantener a sus principales figuras y reforzarse en posiciones clave. Uno de los jugadores que buscan renovar contrato es Christofer Gonzáles.

La noticia fue revelada por el periodista Wilmer Robles, quien además señaló que el volante nacional viene sosteniendo conversaciones con la institución para formar parte del plantel en 2027.

Christofer Gonzáles se perfila a renovar con Sporting Cristal

“ Sporting Cristal en conversaciones para renovar contrato con Christofer Gonzales ”, fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, todo hace indicar que ‘Canchita’ se mantendrá en la escuadra rimense para la siguiente temporada. Cabe recordar que el mediocentro se perdió gran parte del 2026 luego de haber sufrido una rotura en el ligamento cruzado; sin embargo, la directiva considera que es una de las piezas esenciales del plantel.

Christofer Gonzales y su paso en Universitario

Christofer Gonzales inició su carrera deportiva en las divisiones menores de Universitario donde formó parte del equipo Sub-20 que salió campeón en la primera edición de la Copa Libertadores de la categoría y en 2013 logró levantar la Liga 1. Dejó a los cremas en 2005 y en 2024 regresó para una segunda etapa, aunque no salió de la mejor manera y se marchó a Sporting Cristal a mitad de año.