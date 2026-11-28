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Revelan que Sporting Cristal quiere el fichaje de veterano jugador para la Liga 1: "Están pujando"
Cristal se encuentra planificando la próxima temporada, por lo que se conoció que estaría interesado en un jugador que ha destacado por su buen rendimiento en la Liga 1.
El mercado de fichajes para la siguiente campaña en Sporting Cristal ha comenzado, tras no poder acceder a las semifinales del torneo de la Liga 1. Los rimeneses buscarán planificar la siguiente temporada de la mejor manera, por lo que ahora último se conoció que los bajopontinos están buscando el fichaje de un veterano jugador: hablamos de Diego Melián.
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Revelan que Sporting Cristal quiere el fichaje de Diego Melián
De acuerdo con la información del exfutbolista Miguel Rebosio, Cristal busca fichar al arquero uruguayo Melián, actualmente vinculado con Sport Boys, como una opción para reforzar su plantel en la próxima temporada de la Liga 1, esto durante una reciente emisión del programa 'Fuera de Juego'. "Creo que están pujando por el arquero Diego Melián para que vaya a Sporting Cristal", anunció el conocido 'Conejo'.
Revelan que Sporting Cristal quiere el fichaje de Diego Melián. Foto: composición Líbero/difusión
De esta manera, Diego Melián aparece como una alternativa que estaría en el radar de Sporting Cristal de cara a la próxima temporada. Esto, gracias al destacado rendimiento que ha mostrado con el cuadro rosado durante la presente campaña, en la que se ha consolidado como uno de los arqueros con más porterías imbatidas.
Rendimiento de Diego Melián en Sport Boys
Durante la temporada 2026 de la Liga 1, Diego Melián disputó 31 partidos con Sport Boys, entre el Torneo Apertura y Clausura. El arquero uruguayo recibió 31 goles y mantuvo su portería imbatida en 14 encuentros.
¿Hasta cuándo tiene contrato Diego Melián con Sport Boys?
El guardameta tiene contrato vigente con los rosados hasta el 31 de diciembre de 2027, por lo que su vínculo con el cuadro rosado se extiende por una temporada más.
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