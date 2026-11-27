Los postulantes al proceso de Admisión Anticipada EOFAP 2027 de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) rinden sus tres evaluaciones del sábado 28 al lunes 30 de noviembre, con ingreso a las 7:15 a. m., cierre de puertas a las 7:30 a. m. e inicio de los exámenes a las 8:00 a. m. Esta es una etapa clave en la que los aspirantes esperan conocer los resultados del examen de aptitud académica y verificar si continúan en el proceso de admisión.

Los tres exámenes del proceso de admisión EOFAP 2027 se realizarán en la Escuela de Oficiales de la FAP.

LINK para consultar los resultados del examen de aptitud académica de la EOFAP en Perú

Para conocer si figuras como apto o no apto en esta etapa eliminatoria, debes consultar los canales oficiales de información de la institución.

La principal fuente de consulta es la página oficial de Facebook de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (EOFAP): https://www.facebook.com/eofap.edu.pe

A través de estas páginas se publican comunicados oficiales, directivas del proceso de admisión e indicaciones para consultar los resultados y acceder a las listas de calificación.

Cambio de sede en Lima para los exámenes EOFAP 2027: de ESCAP a la Base Aérea Las Palmas

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el cambio de sede aplica exclusivamente a los postulantes del departamento de Lima que rendirán las tres evaluaciones del proceso de Admisión Anticipada EOFAP 2027, programadas para el sábado 28, domingo 29 y lunes 30 de noviembre.

Las pruebas, que inicialmente estaban programadas en ESCAP, se realizarán en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú (EOFAP), ubicada en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

Mantente atento a las publicaciones y comunicados oficiales de la EOFAP en su página de Facebook: https://www.facebook.com/eofap.edu.pe. Allí encontrarás información actualizada sobre las instrucciones para presentar tus evaluaciones y las fechas y medios de publicación de los resultados.