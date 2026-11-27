El mercado de fichajes se empieza a mover para la siguiente temporada y son varios los clubes que ya van concretando sus primeros fichajes. En esta oportunidad, Melgar sorprendió a todos sus hinchas luego de concretar el fichaje de un jugador que había sido pretendido por Alianza Lima y Universitario de Deportes.

Melgar fichó a futbolista que fue pretendido por Alianza Lima y Universitario

El cuadro arequipeño tiene la mira puesta en pelear por el título nacional la próxima temporada y superar las fases previas de la Copa Libertadores, por lo que necesitará conformar un plantel competitivo. En ese contexto, el club sorprendió al concretar el fichaje de Juan David Lucumí.

Melgar confirmó la noticia a través de sus canales oficiales. Además de darle la bienvenida al equipo, anunció que el contrato del futbolista colombiano será válido hasta finales de la temporada 2028.

Juan David Lucumí se convirtió en nuevo jugador de Melgar

“ ¡Bienvenido a Arequipa, Juan David! Nos alegra anunciar la incorporación de nuestro nuevo extremo, Juan David Lucumí, futbolista de 27 años que se viste de rojinegro hasta el 2028 ”, mencionaron.

Del mismo modo, el ‘Dominó’ recordó el paso del jugador por distintos clubes y destacó sus estadísticas en los últimos años. Asimismo, expresó sus expectativas de verlo brillar la próxima temporada.

“Canterano del América de Cali, llega a Arequipa luego de marcar 11 goles y brindar 7 asistencias en 44 partidos disputados en Perú entre 2025 y 2026. Tras su paso por clubes como Cortuluá y Boyacá Chicó, Rubio Ñú, Nejmeh SC, entre otros; ahora está listo para rugir por el Dominó”, finalizaron.

Juan Lucumí fue pretendido por Alianza Lima y Universitario

Durante la temporada 2025, Juan Lucumí fue uno de los mejores jugadores de Ayacucho FC sobre el cierre del año y había despertado el interés de importantes clubes de la Liga 1, entre los que se encontraban Alianza Lima y Universitario. Sin embargo, el interés no prosperó y terminó marchándose al fútbol de Líbano, donde no logró adaptarse y regresó al Perú en cuestión de meses.