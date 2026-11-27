Sporting Cristal busca potenciar su plantel para la siguiente temporada, donde tendrá como objetivo no repetir la irregularidad y salir campeón de la Liga 1 2027. Por ello, la dirección deportiva ya se mueve en el mercado de pases y se conoció que han concretado la firma de un talentoso futbolista cotizado en casi medio millón de euros.

Sporting Cristal firma a futbolista de casi medio millón para 2027

La escuadra bajopontina realizará una gran reestructuración en su plantel, pero primero busca mantener a sus principales figuras y evitar que se marchen a cualquier rival. En ese contexto, el periodista Denilson Barrenechea reveló que han decidido renovar el contrato de Leandro Sosa.

El comunicador señaló que el lateral uruguayo ya firmó su extensión de contrato hasta finales de 2027, donde cumplirá seis temporadas jugando en las filas de Sporting Cristal.

Leandro Sosa renovó su contrato con Sporting Cristal hasta finales de 2027.

“ Leandro Sosa renovó su vínculo contractual con Sporting Cristal hasta fines del 2027. El polifuncional futbolista cumplirá su sexta temporada en la Florida. Renovó hasta fines del 2027 ”, fue la información que compartió el periodista deportivo en su cuenta de ‘X’.

Cabe señalar que el futbolista ya cuenta con la nacionalidad peruana, por lo que no ocupará plaza de extranjero en el armado del plantel. Además, ha sido uno de los jugadores más regulares de los cerveceros.

Números de Leandro Sosa en Sporting Cristal este 2026

Leandro Sosa ha sido uno de los jugadores habituales en Sporting Cristal, con 39 partidos disputados en todas las competiciones. En total, el defensa ha acumulado más de 3.000 minutos en cancha, en los que anotó un gol y brindó dos asistencias.

Valor de mercado de Leandro Sosa

El lateral derecho de 32 años ha sufrido una caída en su cotización en el mercado en los últimos años debido al avance de su edad. En la actualidad, su pase está valorizado en 375 mil euros. Su máximo registro histórico fue de 650 mil euros, cifra que obtuvo en 2022.