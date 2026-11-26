Petróleos de Luanda oficializó la incorporación de Martín Távara pensando en la temporada 2027 de la Liga Unitel Girabola de Angola. A raíz de este movimiento, también se conoció la importante suma de dinero que recibió Sporting Cristal tras concretarse la transferencia.

El dinero que Martín Távara le dejó a Sporting Cristal tras fichar por Petróleos de Luanda

El periodista Percy Ramos de L1MAX informó que la llegada de Távara a Petro de Luanda significó para Sporting Cristal un ingreso total de 400 mil dólares, ya que, antes de concretarse ese fichaje, el volante había ampliado su vínculo con el club celeste, aunque finalmente terminó firmando por el conjunto angoleño.

Petro de Luanda presentó a Martín Távara como su nuevo futbolista

“La partida de Martin Távara le deja 400 mil dólares al club rimense. El volante había renovado contrato con la institución celeste, antes de que fiche por el equipo Petro de Luanda de Angola”, afirmó el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.

Cabe señalar que Petro de Luanda ya hizo oficial la incorporación de Távara mediante sus redes sociales, ante su afición, para competir en la Liga Unitel Girabola de Angola y en la Liga de Naciones de África de cara a la temporada 2027.

¿Por cuánto tiempo fichó Martín Távara por Petróleos de Luanda?

El periodista Michael Xavier de L1MAX señaló que Martín Távara firmó con Petro de Luanda por tres temporadas, es decir, hasta diciembre de 2029.

Trayectoria de Martín Távara

Távara inició su trayectoria en el fútbol en las categorías menores de Sporting Cristal y, gracias a su destacado desempeño, fue ascendido al equipo de reserva. En 2016, el volante llegó al primer plantel y debutó oficialmente en la Primera División. Aunque su progresión fue de menos a más, después de 10 años en la institución y tras pasar por préstamos en UTC y Rosario FC, terminó consolidándose como una de las figuras del conjunto celeste al ganar cuatro títulos oficiales (dos Liga 1 y dos Copas de Perú).