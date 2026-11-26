Alianza Lima disputará la gran final de la Liga 1 2026, pero eso no impide que su directiva analice el mercado para la próxima temporada. En ese aspecto, los rumores apuntan a la posible llegada de André Carrillo a la tienda blanquiazul y aquí te brindamos nueve razones por las que en Matute deberían pensarlo dos veces antes de seguir con las negociaciones por el hombre de Corinthians.

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Como sabemos, la 'Culebra' ha sido uno de los jugadores más destacados de la selección peruana en lo que va del siglo e incluso anotó en el Mundial del 2018. Sin embargo, actualmente se encuentra en el ocaso de su carrera como futbolista profesional y los íntimos ya han cometido el error de contratar a este tipo de elementos, sobre todo que hayan disputado la Copa del Mundo.

Sin mencionar a Carlos Zambrano y Sergio Peña, que fueron malas experiencias para el club pero no jugaron la cita internacional de la FIFA, a Alianza Lima llegaron un total de nueve mundialistas en los últimos años. Ellos son Alberto Rodríguez, Christian Cueva, Christian Ramos, Paolo Hurtado, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Luis Advíncula, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Precisamente, estos futbolistas son el motivo por el cual en La Victoria deben analizar la contratación de André Carrillo.

Las razones para que Alianza Lima analice contratar a André Carrillo

Alberto Rodríguez nunca rindió como se esperaba en tienda blanquiazul, al igual que Christian Cueva, quien se fue sin haber anotado siquiera un gol en toda la temporada e incluso estuvo envuelto en escándalos mediáticos. Caso similar con Paolo Hurtado, que en todo el año con la escuadra íntima no destacó y se fue sumamente criticado por la hinchada. Christian Ramos tampoco gozó de aprobación por parte de la afición y tuvo una campaña discreta en el 2023.

Christian Cueva con camiseta de Alianza Lima en 2023.

Por su parte, Pedro Aquino llegó a mediados del 2025 a Alianza Lima y fue víctima de constantes lesiones hasta que se marchó de la institución deportiva. Miguel Trauco tuvo algunas actuaciones destacadas, pero en momentos desaparecía y manchó su estadía en Matute con la indisciplina en Uruguay que le costó su salida. Por su parte, Luis Advíncula recién va una temporada con los blanquiazules y no ha convencido a sus seguidores, aunque sigue contando con la aprobación de Pablo Guede.

Pedro Aquino se la pasó lesionado.

Finalmente tenemos a Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. La 'Foquita' salió bicampeón de la Liga 1, pero únicamente jugó algunos partidos del 2021 y en el 2022 se pasó toda la campaña lesionado, por lo que, pese al buen recuerdo que tienen los hinchas, su llegada no rindió los frutos esperados. Por su parte, 'El Depredador' ha convertido varios goles en estos dos años con Alianza, pero por su edad no ha aportado mucho en el aspecto físico y esta temporada ha sufrido muchas lesiones.

Jefferson Farfán salió campeón, pero estuvo lesionado.

Por ello, Alianza Lima deberá pensarlo si quiere traer a un nuevo mundialista, refiriéndonos a André Carrillo, que ya se encuentra en el ocaso de su carrera con 35 años. Además, muchos 'torcedores' del Corinthians han asegurado que esta temporada el peruano prácticamente jugó cuando quiso y luego su rendimiento fue paupérrimo.