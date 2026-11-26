Sport Boys rompe el mercado y contrata a ex Racing de Argentina para la Liga 1 en su centenario
Sport Boys comenzó con su preparación para la Liga 1 2027, año de su centenario, y contrató a un crack que pasó por Racing de Argentina.
La temporada se va terminando y clubes como Sport Boys, que ya no tienen opción al título, han comenzado a prepararse para la Liga 1 2027. Los rosados tienen una motivación extra debido a que celebrarán su centenario, por eso decidieron dar un batacazo en el mercado de fichajes y contrataron a un tremendo futbolista que brilló en el Racing de Argentina. En el Callao irán con todo por su séptima estrella.
Esta campaña dejó muchos momentos emotivos y jugadores destacados en los diversos planteles que conforman la Primera División del Perú, aunque claro, algunos llamaron la atención más que otros. Uno de ellos fue Germán Díaz, elemento de Alianza Atlético de Sullana que jugó 44 partidos este 2026, entre Liga 1, Copa Sudamericana y Copa de la Liga Caliente. En ese lapso, demostró ser clave para el 'Vendaval'.
Por ello, y teniendo en cuenta que Sport Boys lo enfrentó cuatro veces a lo largo de la temporada, la directiva rosada decidió dar la hora con su contratación para el centenario del club. Esto de acuerdo a información brindada por el conocido periodista Gustavo Peralta durante la transmisión más reciente del programa 'Hablemos de MAX', vía L1 MAX.
“Volante argentino que pertenecía a Alianza Atlético de Sullana. Buena temporada, 30 años y 1.73 metros. Va a ser jugador de Sport Boys. Ya está todo acordado y todo definido. Germán Díaz a ser nuevo jugador por todo el 2027. Tuvo la oportunidad de seguir en Alianza Atlético, pero pesó mucho que Carlos Desio lo quiere, cómo lo va a utilizar y que 'Chaka' Arias le dijo que no (al Boys)”, indicó.
Germán Díaz jugó en Racing de Argentina
El mediocampista comenzó su carrera profesional en su país de origen, jugando para las inferiores de Racing y pasó por diversos clubes, como Defensa y Justicia, antes de subir al primer equipo. Sin embargo, no se trata del Racing de Avellaneda, sino de su homónimo en Córdoba. Cuando terminó contrato ahí pasó a las filas de Alianza Atlético, siendo esta su primera experiencia fuera de Argentina.
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