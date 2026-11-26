Martín Távara confirmó su salida de Sporting Cristal a finales de 2026, sin embargo lo que sigue en duda es su futuro de cara a la temporada 2027. En medio de los rumores que lo acercan a Petro de Luanda de Angola y LDU de Ecuador, se reveló que un club de México se perfila a ficharlo: estamos hablando de Pachuca.

Martín Távara suena fuerte para fichar por club de México de cara al 2027

El medio ecuatoriano 'Mr. Offsider' reveló que Távara viene siendo pretendido por LDU de Quito; sin embargo, no sería el único club que desea ficharlo, ya que a ellos se sumó el interés de Pachuca de la Liga MX, y afirmó que ya existen conversaciones avanzadas.

Pachuca se perfila a fichar a Martín Távara de cara a la temporada 2027

“Martín Távara, quien estaría en el radar de Liga Deportiva Universitaria, tiene charlas muy avanzadas con el Pachuca de México. El volante peruano de Sporting Cristal busca un proyecto deportivo que le permita ganar regularidad en su selección”, informó el portal deportivo.

Cabe señalar que, además del conjunto mexicano y del ecuatoriano, también existe el interés de Petróleos de Luanda, de Angola. Antes de estos sondeos, ya se había confirmado que el volante peruano había alcanzado un acuerdo con ese equipo; sin embargo, en las últimas horas todo parece incierto.

¿Cuándo queda libre Martín Távara de Sporting Cristal?

Martín Távara pasará a ser jugador libre de manera oficial el 1 de enero de 2027, tras concluir el 31 de diciembre de 2026 su vínculo con Sporting Cristal. El futbolista, al terminar el partido ante Cienciano por la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, ratificó que no continuará en el conjunto celeste y que solo resta conocer cuál será su próximo club.