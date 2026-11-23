Tras culminar su participación en la Liga 1 2026, Sport Boys ya planifica la conformación de su plantel para el 2027, año de su centenario. La 'Misilera' busca ser protagonista en la próxima temporada y, por qué no, coronar sus 100 años de vida institucional con un título. En ese contexto, en las últimas horas se conoció que la directiva rosada tiene en el radar a un campeón de la Copa Libertadores.

Sport Boys quiere remecer el mercado firmando a campeón de la Copa Libertadores

Según información del periodista Ernesto Macedo, el cuadro chalaco tiene conversaciones avanzadas con Carlos Solís, arquero de ADT que fue campeón de la Copa Libertadores Sub-20 con Universitario en 2011. El guardameta estaría cerca de concretar su traspaso al Primer Campeón tras salvar la categoría con los tarmeños.

" El arquero nacional Carlos Solís tiene conversaciones avanzadas con Sport Boys en su centenario. Contrato por todo 2027. Procedente de ADT ", publicó el citado comunicador en su cuenta de X.

Sport Boys avanza con el fichaje de Carlos Solís

Como se sabe, uno de los principales problemas de Sport Boys en el 2026 fue la falta de jugadores que puedan suplir a los titulares ante una expulsión, lesión o variante táctica. Al tener un plantel corto, los rosados no pudieron llegar a mayores instancias, por lo que buscan subsanar esa falencia de cara al 2027.

En ese sentido, el portero Solís se perfila como una variante de peso para competir por el puesto con Diego Melián, habitual titular en el arco chalaco y de grandes actuaciones en este 2026.

De concretarse su llegada, Carlos Solís se sumaría a Sport Boys para afrontar una temporada especial en la que el club buscará ser protagonista por su centenario. El guardameta tendría el desafío de competir por la titularidad con Diego Melián y aportar mayores variantes al plantel dirigido por Carlos Desio de cara al 2027.

Trayectoria de Carlos Solís