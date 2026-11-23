Alianza Lima se encuentra a la espera de conocer a su rival en la gran final de la Liga 1 2026, que saldrá del ganador de las semifinales entre Universitario y Sport Huancayo. Sin embargo, la directiva ya planifica la próxima temporada y se conoció que Jesús Castillo tiene la opción de continuar su carrera en Sport Boys; no obstante, en las últimas horas se reveló que la 'Misilera' podría perder el fichaje del volante por otras ofertas.

Sport Boys cerca de perder fichaje de Jesús Castillo, volante de Alianza Lima

Según información del periodista José Varela, el mediocampista no ha llegado a un acuerdo con el cuadro íntimo para extender su vínculo y la posibilidad de llegar al conjunto chalaco está vigente; sin embargo, existirían otras ofertas, tanto de la capital como de provincia, que podrían truncar su traspaso al plantel dirigido por Carlos Desio.

“En relación a Jesús Castillo, el futbolista de Alianza Lima todavía no tiene un acuerdo (para renovar). Lo real es que su vínculo acaba este año, como se ha precisado. Aún no tiene acuerdo con Alianza Lima pero, además de Sport Boys, tiene otras posibilidades a nivel capital y provincia. Tiene varias alternativas ”, señaló 'Pepe' Varela en 'Modo Fútbol'.

Jesús Castillo es pretendido por Sport Boys y otros clubes para el 2027

De esta manera, Jesús Castillo todavía no tiene definido su futuro de cara a la temporada 2027. Aunque Sport Boys aparece como una de las alternativas para continuar su carrera, el volante de Alianza Lima también cuenta con otras propuestas que podrían cambiar su destino.

¿Cómo le va a Jesús Castillo con Alianza Lima en 2026?

A comparación de temporadas anteriores, Jesús Castillo ha tenido un rol secundario este 2026 bajo la dirección técnica de Pablo Guede. Hasta el momento, el volante de 30 años ha jugado 20 partidos con camiseta blanquiazul y no registra goles, pero sí brindó tres asistencias.