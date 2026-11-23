Universitario de Deportes se enfoca en su participación en las semifinales tras recibir una goleada por 4-1 ante Sport Huancayo en la última fecha del Torneo Clausura. En paralelo, la directiva trabaja con los fichajes para la siguiente temporada y uno de los que suena es José Carabalí. El lateral ya quedó como agente libre tras salir de LDU de Quito y sorprendió con un mensaje dejando entrever un regreso a Ate.

José Carabalí impacta con mensaje tras liberarse de LDU y rumores con Universitario

José Carabalí fue uno de los jugadores más destacados de Universitario en los últimos años, convirtiéndose en una pieza importante gracias a sus goles y asistencias por la banda izquierda. Sus actuaciones no solo le permitieron ganarse el cariño de los hinchas, sino también despertar el interés de LDU de Quito, club al que llegó para continuar su carrera.

Sin embargo, el lateral sorprendió al rescindir su contrato con el conjunto ecuatoriano y, desde entonces, comenzaron a surgir rumores sobre un posible regreso a la escuadra merengue para la próxima temporada. En ese contexto, el futbolista decidió pronunciarse a través de un mensaje en su cuenta de Instagram que despertó la ilusión de los hinchas merengues.

El mensaje de José Carabalí tras dejar a LDU de Quito

Mediante una publicación en sus historias, el atacante compartió una gráfica con el mensaje: “Mi regreso es personal” . La frase no pasó desapercibida entre los aficionados cremas, quienes ya esperan volver a verlo en el Estadio Monumental.

¿José Carabalí regresará a Universitario en 2027?

El regreso de José Carabalí es uno de los anhelos de los hinchas de Universitario, especialmente ante la posible salida de César Inga. Sin embargo, hace semanas se conoció que la administración de los cremas se reunió con el jugador durante su estadía en Ecuador, por lo que su fichaje es una gran posibilidad tras haber quedado como agente libre.

Valor de mercado de José Carabalí

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, José Carabalí disminuyó su valoración en el mercado luego de dejar las filas de la ‘U’. Antes de su salida, estaba cotizado en un millón de euros; sin embargo, actualmente esa cifra cayó hasta los 850 mil euros.