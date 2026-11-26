Todo va quedando listo para la semifinal de la Liga 1 2026 que protagonizarán Sport Huancayo y Universitario de Deportes, en vibrantes partidos de ida y vuelta. Diego Rebagliati, comentarista deportivo, analizó todos los detalles del duelo y hasta se animó a dar un favorito para esta llave que promete emoción durante los 180 minutos.

Para el popular 'Reba', la racha de victorias que registró el 'Rojo matador' en el Torneo Clausura lo pone un peldaño más arriba que la 'U' y además resaltó el buen juego que viene mostrando el elenco de la Inconstrastable.

"Creo que Huancayo parte con ventaja porque tiene una racha impresionante de partidos ganados, viene jugando muy bien y, además, de los últimos 12 partidos ha jugado 11 en la altura y llega con una gran moral. Entonces, yo sí creo que Huancayo parte como favorito", aseguró el embajador de Betsson.

Asimismo, Rebagliati aseguró que gran parte de la suerte del cuadro dirigido por Richard Pellejero en esta eliminatoria dependerá del resultado que obtenga en la ida en el estadio IPD Huancayo. Además, si los 'cremas' tienen un buen desempeño en el primer asalto, podrían obtener la clasificación en Ate.

Universitario visitará a Sport Huancayo en la semifinal de ida.

"Si la ‘U’ sale viva de Huancayo, yo creo que en algún momento lo da vuelta, pero si no hace un buen partido, Huancayo lo puede definir en la primera semifinal. Si Huancayo gana por más de tres goles, creo que va a ser muy difícil que la ‘U’ lo dé vuelta", agregó.

¿Cuándo se juega Universitario vs Sport Huancayo por las semifinales de la Liga 1 2026?

La primera semifinal entre Sport Huancayo y Universitario se juega este domingo 29 de noviembre, a partir de las 15.00 horas en el estadio IPD Huancayo. Asimismo, el duelo de vuelta se disputa el viernes 4 de diciembre, desde las 20.30, en el Estadio Monumental.