A través de sus redes sociales, Sport Huancayo emitió un comunicado en relación con el próximo partido que sostendrá ante Universitario de Deportes por la ida de las semifinales de la Liga 1 2026. El pronunciamiento guarda relación con las disposiciones y garantías otorgadas para el encuentro ante los cremas en el Estadio IPD de Huancayo y ha generado sorpresa entre las hinchadas de ambos equipos.

Sport Huancayo lanzó fuerte comunicado sobre partido con Universitario por semifinales

En el referido comunicado, el 'Rojo Matador' anunció que el encuentro frente a los merengues solo contará con la tribuna de occidente habilitada y únicamente con presencia de la hinchada local. Asimismo, exhortó a los asistentes a evitar llevar cualquier tipo de artículo o indumentaria alusiva al equipo visitante.

“ El encuentro frente a Universitario de Deportes, programado para este domingo 29 de noviembre a las 3.00 p. m., se desarrollará solo con la tribuna Occidente habilitada y con la presencia únicamente de hinchada local . Asimismo, se informa que está prohibido el ingreso con banderolas, camisetas o cualquier tipo de indumentaria del equipo rival”, se lee en la publicación.

Comunicado de Sport Huancayo sobre el partido contra Universitario

Sport Huancayo fue multado por uso de la tribuna Oriente

Vale precisar que el periodista Gustavo Peralta, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) sancionó a la escuadra huancaína con una multa por habilitar la tribuna Oriente en el último encuentro ante la ‘U’ por la fecha 17 del Torneo Clausura, pese a que no contaba con las garantías de seguridad

El citado comunicador precisó que la directiva del club ya habría efectuado el pago de la multa y buscaría obtener los permisos para aperturar el referido sector del Estadio; sin embargo, con este comunicado, dicha posibilidad quedó completamente descartada.

Universitario vs Sport Huancayo: fechas y horarios confirmados de las semifinales